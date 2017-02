Afirman que la importación de indumentaria aumentó 21,2% en enero

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) aseguró que la importación de indumentaria aumentó un 21,2% en enero. El dato surge luego que en el primer mes del año se registraran importaciones por un monto de más de u$s 33 millones, cifra que superó la anotada en el mismo mes del año pasado donde llegó a u$s 26 millones.



La entidad industrial indicó que el monto de u$s 33.750.000 registrado en enero de este año por la importación de indumentarias solo fue superado en marzo, abril y agosto de 2016. En lo que respecta al kilaje ingresado, la cámara apuntó que no se ha registrado nunca en el pasado un volumen mensual tan considerable: 1.600.000 kilos, 71% superior a enero 2016.



El origen de las mercaderías ingresadas también marcó un "enero atípico", dado que China elevó su participación en el monto total de 62% a 70% y en volumen de 72% a 81%.



El incremento de las mercaderías ingresadas de China se produjo en detrimento de la participación de los tres otros países que suelen contribuir aproximadamente al 30% del monto total: Perú, India y Vietnam y que han retrocedido ahora al 12 o 13%.



Asimismo, la CIAI señaló que los precios promedio de los cuatro países mencionados bajaron sensiblemente, no obstante "la diferencia al respecto entre el primer proveedor y los otros tres sigue abismal", remarcó.



Desde la entidad industrial señalaron que "ignoramos hasta qué punto este hecho se debe a un freno o retraso que pudieran haber sufrido algunas importaciones de fines de 2016, que finalmente se efectuaron este año".



En cuanto a las posiciones arancelarias que más ingresaron en enero, los sweaters de fibras sintéticas ocuparon el primer lugar del ranking, seguidos apenas más abajo por los sweaters de algodón, con precios promedio fuertemente disminuidos para el caso de los primeros.



China lideró el primer puesto en casi todas las categorías entre los principales competidores, con la excepción de chaquetas y trajes. No obstante, la entidad apuntó que "un solo mes del año no significa una tendencia definida en cuanto al grado de participación de una categoría sobre la otra".