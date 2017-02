Vaca Muerta: cae perforación de pozos pero mejora la producción

La producción de "shale gas" subió 46% en diciembre último,

respecto al mismo mes de 2015: alcanzó los 5,1 millones de metros

cúbicos, que representaron el 4% del total producido en el país y

el 7% del total de la cuenca neuquina.

Por su parte, la producción de "tight gas" (explotación del

gas de arenas compactas) alcanzó los 22,6 millones de metros

cúbicos en diciembre de 2016, el 19% del total producido en el

país, el 32% del total de la cuenca neuquina y un 29% más que

diciembre de 2015.

La producción de gas no convencional alcanzó en diciembre de

2016 el 39% del total producido en el país, que representó una

mejora del 32% contra diciembre de 2015, indicó la Universidad

Austral, en su informe "Hidrocarburos No Convencionales en

Argentina" elaborado a través de la consultora HUB Energía.

El reporte destacó, además, que la producción de petróleo no

convencional -en diciembre de 2016- fue de 200,4 mil metros

cúbicos, el 19% de la cuenca neuquina y el 8% del país.

Durante 2016 se perforaron 268 pozos, 69 pozos menos que

el año previo, con una caída del 20%.

En tanto, la cantidad de pozos de gas natural ascendió a 191

pozos, con una mejora del 11%, representando el 71% del total de

pozos perforados a reservorios no convencionales.

Los pozos gas perforados en 2016 alcanzan un promedio

acumulado de algo más de 29 millones de metros cúbicos durante su

primer año en operación, una mejora del 25% respecto a los pozos

perforados en 2015.

Los pozos petroleros perforados en 2016 reflejaron una suba

del 194% respecto a los pozos perforados en 2015, según el

informe.

NA