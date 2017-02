Planes prepagos e internet móvil: Se pagará un casi un 50% más que el año pasado

Revisar el saldo de la línea, pagar el acceso a Internet por día y esperar las promociones para hacer recargas virtuales son acciones cotidianas para la mayoría de los usuarios de celulares del país. Más de la mitad contrata los planes con tarjeta, también conocidos como prepagos, por ser los más económicos y flexibles. Pero últimamente su conveniencia fue menguando porque estos planes masivos fueron también los que más se encarecieron. Tanto que, en cuestión de días, comunicarse con ellos costará en promedio un 50% más que hace un año.



Así quedará la ecuación muy pronto, tras una nueva ola de subas que ya arrancó y que terminará en marzo. Con este ajuste -el tercero o cuarto en 12 meses, según el operador-, el precio de una llamada prepaga en las principales empresas habrá pasado en un año de $ 4,99 por minuto a un promedio de $ 6,93 (38,9% más); el valor de cada SMS habrá saltado de $ 1,26 a $ 1,78 (41,3%); y el paquete diario de Internet, lejos de los $ 4,57 de principios de 2016, quedará en $ 7,83 (71%).



De esta manera, Clarín calculó que el alza anual en los tres servicios prepagos más utilizados promedia el 50,5%. Son unos 10 puntos más que la inflación general y más de lo que se ajustaron muchos planes con factura relevados, donde las alzas acumulan cerca del 40%.



Lo que más se encareció fue por lejos la prestación cuya demanda más crece: la navegación, que ahora valdrá $ 7,50 a $ 8 al día, con subas que según la empresa oscilaron entre el 50 y el 90% anual. Sólo estos paquetes, también usados por clientes con abono fijo, demandarán ahora entre $ 225 y $ 248 mensuales si se usan en forma cotidiana.



Ante la consulta de Clarín, las empresas confirmaron que los nuevos incrementos rondan el 12%, aunque en algunos usuarios y servicios puntuales tendrá impactos de hasta un 20%.



Personal había arrancado el 28 de enero con ajustes en sus planes prepagos del 15% en llamadas, del 20% en los SMS y del 11% en los datos. Y esta semana subió los precios de abonos. Uno de $ 260 por mes, por ejemplo, pasó a $ 290 y el crédito incluido bajó de $ 100 a $ 30.



"Personal actualizó los precios de sus servicios móviles en un promedio del 12,7%, manteniendo la oferta de beneficios vigentes y sumando nuevos", indicaron en la compañía. Y destacaron que sus usuarios de Internet móvil ahora pueden usar WhatsApp sin consumir datos de su cuota. Los cambios, según justificaron, "son necesarios para afrontar los incrementos en la mayoría de los costos y sostener los altos niveles de inversión".



El ajuste de Movistar llegará el 7 de marzo. En la empresa confirmaron que afectará a clientes con tarjeta y de abonos, y que será del 12% en promedio, "aunque algunos planes y servicios no serán alcanzados". Para los prepagos, las llamadas se encarecen 11,7%, los SMS 9,4%, un 15,4% el día de navegación y 12% el resto de los servicios.



En la firma señalaron que tomaron la medida para poder afrontar las subas en rubros como impuestos, servicios, mano de obra y salarios. "De todas formas, este ajuste no llega de ninguna manera a equipararse con el notable incremento de nuestros costos", afirmaron.



En el caso de Claro, las subas comenzarán a regir para todos sus clientes entre el 7 de marzo y el 1° de abril. "Impactarán en las líneas de clientes pospagos y prepagos de acuerdo a su ciclo de facturación en alrededor de un 12%", confirmaron en la empresa, donde igualmente afirmaron que podría haber "alguna modificación".



Según lo informado, los planes con tarjeta de Claro tendrán subas del 14,3% en llamadas, 12,5% en SMS y 6,7% en datos. Mientras que los abonos sufrirán alzas que, según el plan, van del 7 al 18%: por ejemplo, los de $ 175 pasan a $ 205, uno de $ 330 se va a $ 380, el de $ 440 sube a $ 520 y el de $ 750 valdrá $ 800 al mes.



En Nextel, finalmente, no informaron sobre nuevos aumentos. En esta compañía, que tiene sólo un 3% del mercado, los clientes de planes con tarjeta pagan hoy $ 7,20 por minuto por conversar, $ 1,81 por SMS y $ 2,99 por el día de navegación.



Para los usuarios prepagos, hoy la opción más económica es el Plan Prepago Nacional, un esquema disponible en los cuatro operadores con precios acordados con el Gobierno. El plan tuvo el 15 de enero subas del 9 al 10% en llamadas y SMS, y de 15% en datos. Sus valores, igualmente, resultan hasta 67% más bajos y eso hace que gane cada vez más usuarios.



Con los últimos incrementos, en todas las empresas, el costo de usar Internet viene ganando terreno frente al de llamar y usar SMS. Esto ocurre en paralelo a la expansión de la red 4G, que multiplica el consumo de datos y ya tiene más de 14 millones de usuarios.