Continúa este viernes el paro de trabajadores bancarios

Los trabajadores agrupados en la Asociación Bancaria (AB) deliberaron este jueves durante varias horas en más de mil asambleas "informativas y preparatorias de un paro nacional" en la totalidad de las entidades financieras públicas y privadas en demanda del inmediato cobro del preacuerdo salarial y en rechazo del "desacato judicial" de las cámaras empresarias.



El secretario nacional de Prensa de la organización sindical, Eduardo Berrozpe, confirmó que los bancarios realizaron más de mil asambleas en todos los bancos del país y que "las más importantes -conducidas por el titular del gremio, Sergio Palazzo- fueron en las casas centrales de los Bancos de la Nación Argentina (BNA) y de la Provincia de Buenos Aires" (BAPRO).



Las asambleas "informativas y preparatorias de la huelga nacional" se realizaron durante "variados espacios de tiempo", según la modalidad adoptada por cada filial, y en todos los bancos de las 53 seccionales del sindicato y, en diversos distritos, fueron acompañadas por "movilizaciones de protesta", puntualizó.



El dirigente sindical repudió también "la actitud del titular del BAPRO, Juan Curutchet, quien difundió una circular por la que pretende descontar las horas de asamblea a los trabajadores".



"Esa decisión atenta contra los derechos constitucionales y la totalidad de la legislación vigente", apuntó el gremialista, quien ratificó en todos sus términos los reclamos de pago salarial. Los trabajadores bancarios ratificaron la continuidad del "plan de acción" durante toda la jornada de mañana y rechazaron "el incumplimiento del acuerdo" por parte de las patronales y "la decisión del Ministerio de Trabajo de no homologarlo".



Berrozpe precisó que durante las asambleas se suspendieron las actividades, aunque las deliberaciones "no constituyeron un paro", y ratificó que el lunes próximo el plenario de secretarios generales del gremio, que se reunirá en la sede de Sarmiento al 300, decidirá "la fecha de una huelga nacional de 24 horas".



"Es preciso que se cumpla la orden judicial de abonar el anticipo salarial. Trabajo interfirió en el cumplimiento de los acuerdos firmados el 23 de noviembre", dijo hoy en declaraciones radiales.



En declaraciones a Télam, Berrozpe consideró "absurdo" que el gobierno y las cámaras empresarias hayan decidido no pagar "un anticipo a cuenta" de la negociación final, que "será descontado del retroactivo una vez que las partes convengan y firmen la paritaria anual que debe regir desde enero hasta diciembre".



Ese preacuerdo salarial implicó un adelanto a cuenta del 10 por ciento del salario de cada trabajador y una suma fija de 2.000 pesos para enero, febrero, marzo y abril, que "es obvio será deducido luego de la negociación final", explicó el dirigente.



"Resulta inconcebible que funcionarios que redactaron y firmaron el convenio con el sindicato y los empresarios hayan borrado ahora con el codo lo que se avinieron a rubricar de forma oportuna y provoquen semejante y burdo conflicto", concluyó Berrozpe.