Tarjetas de crédito: los bancos oficiales lanzan planes de 50 cuotas al 19%

En el caso del Banco Ciudad, el plazo de 50 cuotas fijas, que arrancará el sábado, se aplica a la adquisición de electrodomésticos en las principales tiendas del país, y próximamente incorporará más comercios y rubros, entre otros Hogar y Decoración, Construcción, Viajes y Turismo, Servicios para el Automotor e Indumentaria, informó la entidad.



Javier Ortiz Batalla, presidente del Ciudad, afirmó que la entidad está acompañando el crecimiento en la demanda de crédito, que tuvo una fuerte aceleración en los últimos tres meses. "En particular, desde el cuarto trimestre del año pasado se observa un incremento de las financiaciones al consumo y de acceso a la vivienda, en este último caso canalizada por la línea en UVAs", agregó.



En tanto, el Banco Nación extendió hasta 50 meses la financiamiento a través de sus tarjetas de crédito NATIVA, y disminuyó la correspondiente tasa de interés para dicho plazo al 19%. De esta manera, sus clientes podrán financiar sus consumos en 12, 24 y 50 cuotas.



Esa tasa será aplicada sin restricción de región, tipo de producto o comercio, es decir, a cualquier consumo que los clientes del Banco deseen financiar.



A fin de acceder a este beneficio, aquellas personas que no sean clientes del Banco (no bancarizados o usuarios de otros bancos) podrán darse de alta sin la necesidad de tener que ir a una sucursal, a través de canales automáticos.



Para captar nuevos clientes, el Nación lanzó un paquete de productos y servicios más económicos -NACIÓN SIMPLE - y bonificará además el 100% de su costo durante seis meses.



La Nación.