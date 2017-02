Advierten brecha entre estimaciones de inflación del Banco Central y el mercado

Según un análisis realizado por la Fundación Mediterránea, hay

"demasiada brecha" entre el cálculo del 20,8% arrojado por

analistas de mercado para este año y el objetivo del 14,5% que

busca alcanzar el Banco Central.

"No es que el mercado intuya una gran devaluación que impacte

en la dinámica de precios, ya que el tipo de cambio esperado para

diciembre es de 18,4 pesos por dólar. Más bien, la brecha parece

obedecer a la expectativa de negociaciones salariales con

cláusulas de ajuste más cercanas al 25% que al 20%", evaluó el

estudio.

Señaló que "la credibilidad del Banco Central se juega este año

en el comportamiento de la inflación durante el segundo semestre,

ya que sería un éxito si los guarismos se acercaran al 1% mensual,

incluso cuando el acumulado del año se ubique por encima del techo

de la meta del 17%".

Calculó, de ese modo, que ello "podría lograrse con un 18,5%,

por ejemplo, pero no con el 20,8% proyectado por el mercado".

"Es probable que el Banco Central tenga una visión más

optimista acerca de la marcha de la inflación y por eso mantiene,

pero no sube, las tasas de interés de corto plazo", consideró el

trabajo de la fundación.

A partir de abril o mayo la especulación comenzará a ceder

espacio a los datos, alertó el estudio, el cual sostuvo: "Para la

autoridad monetaria, habrá un dilema si para ese momento la

inflación proyectada del año sigue encima del 20% porque ese

guarismo tendría implícito un ritmo de 1,5% mensual para la suba

de precios a lo largo del segundo semestre".

En ese escenario, advirtió que los tiempos políticos

resultarían "muy inoportunos", ya que si el Banco Central

decidiera endurecer su postura, habría cuestionamientos por los

riesgos recesivos de esa política en plena campaña electoral de

las legislativas.

"Y si optara por la inacción frente a los desvíos, se

debilitaría su credibilidad, un activo clave para que la

reactivación de 2017 pueda empalmar en crecimiento, en lugar de

quedar trunca a poco de andar", consideró.



