Piden declarar emergencia por destrozos en explotaciones citrícolas

Unos 70 citricultores de Colonia Belgrano, del departamento Federación, aún no recibieron asistencia por la granizada de noviembre que en algunos casos provocó pérdidas totales. "Para que se concrete la asistencia (de la nación) primero debía declararse la emergencia por parte del Estado provincial y para eso deben culminarse otras emergencias pasadas", explicó a AIM el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), Fernando Borgo.



Una fuerte lluvia de granizos a comienzos de noviembre provocó muerte de animales, destrucción de pasturas, destrozos en quintas hortícolas y graves daños en una importante cantidad de explotaciones citrícolas, específicamente en Colonia Belgrano, Ensanche Sauce y La Florida, del departamento Federación.



El ministro de la Producción, Carlos Scheppens, se comprometió a gestionar ante nación fondos remanentes del decreto 411 que declaró la emergencia por las lluvias e inundaciones de diciembre de 2015. Sin embargo, la asistencia aún no llegó a los productores: "para que se concrete la asistencia primero debía declararse la emergencia por parte del Estado provincial y para eso debían culminarse otras emergencias pasadas", dijo el presidente de la Fecier.



"Todavía nos queda la deuda atrasada que debían pagar en septiembre del año pasado por otra pedrada de 2015. Ese dinero ya está, lo tiene la provincia pero lo tiene que bajar a los productores y de ahí seguir con las gestiones de lo que fue la pedrada de 2016?, explicó Borgo.



"Es un trámite que todavía no pudimos culminarlo con la provincia y estamos a la espera de que esos fondos bajen", concluyó.