Según gremios, la inflación fue 1,6% en enero

Además consideraron que "improbable" que se alcance la meta del 17% que pretende el Gobierno y que en los últimos 12 meses el acumalado es del 32%.



Representantes de más de 15 gremios se hicieron presentes en la sede de la CGT de la calle Azopardo con un mismo discurso, la necesidad de estar unidos para lograr paritarias que logren absorber la inflación para este año que estiman en 25% y recuperar poder adquisitivo perdido en 2016. Según sus previsiones para alcanzar ese objetivo deben conseguir como mínimo un 32% para este año.



Héctor Daer, del triunvirato de la CGT, fue el primero en tomar la palabra en su calidad de anfitrión. "Están dejando la producción de lado", acusó al Gobierno y lanzó: "No se puede hablar de herencia recibida y dar respuestas con las características que están dando". Y para ejemplificarlo citó la suba en las tarifas de luz anunciadas días atrás por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. "Más allá de que la economía está en declive y que no pueden controlar la inflación, nos meten un tarifazo de energía", dijo.



Sobre la marcha de la CGT convocada para el 7 de marzo, que aclaró no es con cese de actividades, reiteró que es "para defender la producción nacional y en contra de las políticas de ajuste" e insistió en que el movimiento sindical debe mostrarse unido.



En línea, Hugo Yaksy titular de la CTA de los Trabajadores reclamó "no dejar ningún conflicto asilado" y reflexionó: "Si logramos mantener el salario, vamos a poder defender las conquistas laborares que tenemos". Por su parte, Sergio Palazzo de La Bancaria, que este jueves y viernes realizarán asambleas y el lunes anunciarán paro, habló sobre el tope del 18% que pretende imponer el Gobierno en las negaciones con docentes y estatales. "Esa imposición tiene por objeto que los trabajadores paguen el ajuste", afirmó.



"No se trata solo de un tope (por el 18%), sino es un ataque a las conquistas de los obreros, tenemos que luchar juntos", sumó por su parte Sonia Alesso, secretaria general del gremio docente de CTERA. Reclamó también por la apertura de la paritaria nacional docente y denunció que no se está cumpliendo con la ley. "El Estado es corresponsable de garantizar la educación en el país", alertó.



Los datos estadísticos los presentó del rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta, quien sostuvo que el índice "en este contexto político actual es imprescindible" para las negociaciones salariales.



El trabajo del Instituto Estadístico de los Trabajadores muestra que los mayores aumentos se vieron en el rubro de "otros bienes y servicios" (+5,3%), seguido por "indumentaria y calzado" (+3,6%) y "esparcimiento" (+3%), aunque en este último caso por cuestiones estacionales (temporada alta en hotelería).



Asimismo, estimaron que en los próximos tres meses la inflación vuelva a ubicarse por encima del 2% mensual, producto de la nueva suba de tarifas de electricidad (febrero-marzo), que podría sumarse a eventuales alzas en gas, agua y transporte público.



Los otros representantes gremiales que asistieron fueron Víctor Carricaerte (Farmacia), Carlos Minucci (APSEE), Rodolfo Daer (Alimentos), Eduardo López (UTE), Omar Plaini (Canillitas), Sergio Romero (UDA) y Rodolfo Baradel (Suteba), entre otros.