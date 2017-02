En 2016, la canasta de alimentos aumentó 5,83% en dólares

Un informe reveló que en 2016 la canasta de alimentos en Argentina aumentó un 5,83% en dólares y pasó a ocupar el cuarto lugar en relación a los costos de la misma canasta para otros diez países.



El estudio realizado por IndEP-CEPA detalló que para el período noviembre 2015 a octubre 2016, en la Argentina "disminuyó sensiblemente" el poder adquisitivo del salario mínimo. El relevamiento determinó que se pasó de un poder de compra de 7,61 canastas a 4,38 canastas, siendo la mayor caída de las economías consideradas, del orden del 29% en poder adquisitivo relativo a alimentos.



Además de Argentina, los países seleccionados para este estudio fueron Kuwait, España, Colombia, México, Australia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. Asimismo, los precios de los alimentos se relevaron a partir de la base de datos online Precios Mundi, una plataforma que releva precios a partir de cadenas locales de los países seleccionados.



El ranking de países según el precio de la canasta de alimentos lo encabezó Estados Unidos con u$s 30,75; en segundo lugar se ubicó Uruguay, cuya canasta de alimentos alcanzó en 2016 unos u$s 30,32. La tercera posición la ocupó Australia, donde la canasta costó u$s 26,15.



Por el otro lado, España (u$s 16,28), México (u$s 16,75), Paraguay (u$s 18,69), Colombia (u$s 19,12) y Kuwait (u$s 20,86) fueron los cinco países cuya canasta de alimentos alcanzó el menor costo en 2016.



Si bien el informe demostró que entre 2015 y 2016, la Argentina mantuvo su posición relativa dentro del conjunto de países seleccionados, la caída en el poder adquisitivo del salario mínimo en términos de los alimentos de la canasta mencionada fue la más importante entre todos los países, alcanzando un 29%.



En ese sentido, Colombia (-2,10%), España (-1,63%), Australia (-1,24%) y México (-0,16%) fueron los países que siguieron a la Argentina, pero con una variación porcentual lejos de la alcanzada por nuestro país.



Por el otro lado, la variación porcentual positiva del precio de los alimentos respecto del salario mínimo en dólares se pocisionaron: Chile (22,36&), Paraguay (5,03%), Kuwait (3,96%), Uruguay (2,18%) y Estados Unidos (0,29%).



El estudio realizado por IndEP-CEPA concluyó que el incremento se debe al "impacto en los precios de la devaluación" y a la quita de retenciones porque "incrementó dramáticamente los al acoplar el precio doméstico del precio internacional".



Otro de los factores atribuidos por IndEP-CEPA para el incremento de la canasta de alimentos se debió al "desmantelamiento" del programa de "Precios Cuidados", y su reemplazo por "Precios Claros".