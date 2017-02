Por segunda jornada consecutiva, el dólar cerró sin cambios a $ 16

Se dio un día después de que el Banco Central mantuviera por décima semana consecutiva la tasa de referencia en el 24,75%, a pesar de una reducción por parte de analistas en las expectativas de inflación para 2017 y 2018. El organismo reiteró que tiene el foco puesto en la cifra de la inflación subyacente, que se conocerá este jueves, donde espera una tendencia a la baja antes de justificar un recorte.



Por su parte, el dólar mayorista que se negocia entre bancos cayó apenas un centavo a $ 15,70, en medio de una nivelación de fuerzas entre la oferta y la demanda de divisas, con un volumen total operado, que bajó un 7% a u$s 455 millones.



"Fue un día muy tranquilo, con la atención puesta en una eventual participación del Banco Nación vendiendo la divisa, pero a diferencia del martes esta vez casi no intervino. Sí estuvieron los exportadores liquidando unos u$s 100 millones, tal como vienen haciendo en los últimos días", describió a ámbito.com el operador de Oubiña Cambios, Claudio García.



En ese marco, - prosiguió García - "el mercado nunca se animó a pagar por encima de los $15,70, con un piso por ahora que se mantiene en los $ 15,65".



Del lado de la demanda, en las mesas de dinero resaltan que se sostiene principalmente gracias a los particulares, que mantienen avidez por la divisa sobre todo después de que el tipo de cambio tocara su menor valor del año.



De todos modos, operadores anticipan que será insuficiente ante la reaparición de ingresos originados en nueva colocación de deuda pública (hoy emitía deuda la Provincia de Buenos Aires) y privada. Vale recordar además que a principios de marzo se espera un mayor ingreso de divisas por la cosecha de maíz, y a fines de ese mes comienza el período de liquidación de la soja, que se extenderá hasta mayo. La ofera será aún más robusta a finales del tercer mes del año cuando concluya la última etapa del sinceramiento fiscal.



En el segmento paralelo, en tanto, el blue bajó un centavo a $ 16,49, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Mientras que el "contado con liquidación" avanzó tres centavos a $ 15,77 y el Bolsa subió un centavo a $ 15,73.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 305 millones, con más del 40% en roll over de febrero ($ 15,81) a marzo ($ 16,105), con una tasa del 21,97%. El plazo más largo operado fue julio, que cerró a $ 17,155 con una tasa del 19,92%. Todos los plazos bajaron un promedio de cuatro centavos, reportó ABC Mercado de Cambios.



Por último, reservas del Banco Central aumentaron u$s 435 millones hasta los u$s 47.179 millones.