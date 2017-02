Daer denunció que hubo casi 5 mil despidos en lo que va del año

El diputado nacional e integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, aseguró que en el país se registraron 4.700 despidos en lo que va del año, y denunció "inacción" por parte del Gobierno en hacer cumplir los acuerdos con los empresarios para mantener empleos.



El sindicalista consideró que "hace falta una presencia del Estado más imperativa" en ese sentido y que la Secretaría de Comercio no debe "dedicarse a promocionar el comercio, sino a establecer normas".



En diálogo con TN, Daer denunció que hubo "4.700 despidos en lo que va del año, por goteo, en todos lados", especialmente en la industria y el comercio, y apuntó contra el Gobierno por no hacer "cumplir los acuerdos" con empresarios, destinados a prevenir las pérdidas de fuentes de trabajo.



Sobre el paro nacional anunciado para fines de marzo, el legislador del Frente Renovador afirmó que los dirigentes sindicales no quieren "ir a una disputa y que los compañeros sigan perdiendo el empleo" y aseveró: "no vamos a desestabilizar la economía sosteniendo el poder adquisitivo del salario".



Además, refiriéndose al techo que pretendería poner el Ejecutivo a las paritarias, aclaró que "las organizaciones sindicales son responsables y cada uno va a ir a buscar el mejor salario posible en cada una de las actividades".



Más allá de las críticas a la política económica, Daer destacó que los gremialistas mantienen buenas relaciones con el Gobierno, al destacar que "no hay antecedentes que un gobierno ponga la mitad del Gabinete a dialogar" con la CGT, y sobre el paro previsto para la segunda quincena de marzo dijo que "ninguna medida es un fin en sí mismo".