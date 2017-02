Revelan detalles de las medidas económicas que analiza el Gobierno

Importantes conclusiones surgieron de una visita que hicieran inversores al país acercados por el JP Morgan. Mantuvieron encuentros con funcionarios del área económica, financiera y del BCRA, así como con empresarios y consultores. En un informe fechado el 2 de febrero y titulado "Argentina: main takeaways from our investor trip meetings" (Las principales conclusiones de los encuentros en el viaje de inversores), notan que los riesgos se están reduciendo en la Argentina y con relación a las elecciones legislativas de octubre, que "la coalición gobernante probablemente gane representación aunque se quedará corto de obtener alguna mayoría. La probabilidad de algún retroceso súbito al populismo se mantiene muy baja y menor al 5%". Pero además surgen datos relevantes en función de los contactos que mantuvieron al más alto nivel. Son los siguientes:



-La inflación esperada para diciembre de 2017 es de 21% y se mantiene bien por encima de la meta del BCRA. Las autoridades del BCRA señalan que se tomarán todas las medidas de manera tal de llevar la inflación al rango de la meta (12%-17%), incluyendo alzas de las tasas. Las autoridades repitieron una y otra vez que el menú de política monetaria no se ve restringido sólo a reducciones de la tasa de interés y que si sus modelos de inflación esperada comienzan a mostrar desviaciones sustanciales de la meta, no dudarán de subir la tasa de pase a 7 días. Sus modelos se desviaron de la encuesta de la mediana de la inflación esperada de la encuesta del BCRA (REM), que ha estado en una tendencia alcista desde octubre. En relación con este "des-anclaje" de la ifnlación esperada, las autoridades monetarias creen que está explicada por las percepciones erróneas de los riesgos de una política fiscal o política monetaria más laxa debido a las elecciones legislativas así como también por los nuevos aumentos en los precios administrados y tarifas. Las autoridades no reconocen a la baja agresiva de 200 puntos básicos en noviembre como otro factor que impulsó a la inflación esperada aunque reconocen que la comunicación no fue óptima.



-El salto del gasto público en diciembre fue en parte explicado por el anticipo de pagos del primer trimestre de 2017 sacando provecho de los ingresos del blanqueo. En particular el Gobierno anticipó por lo menos $60.000 millones (25.000 millones a la provincia de Buenos Aires y 35.000 millones a CAMMESA) al tiempo que canceló deuda flotante en la actualidad en los menores niveles de los últimos años. El Gobierno está comprometido al déficit primario de 4,2% del PBI. El Ministerio de Hacienda comenzará a publicar el 20 de febrero las metas fiscales trimestrales para aumentar la credibilidad en el sendero (de reducción del déficit) dado que el Gobierno necesitará explicar las razones de algún desvío y tomar las medidas para llevar el déficit a la meta de fin de año de ser necesario. Los datos fiscales se verán enriquecidos con un mayor detalle.



-Se espera que el PBI suba 3,5% en 2017 mejorando los ingresos fiscales en 0,6% del PBI. Los ingresos fiscales resultantes del blanqueo se esperan que sumen cerca de u$s2.000 millones por año.



-En relación con las negociaciones salariales, las autoridades tienen la idea de que los gremios negociarán paritarias mirando la inflación a futuro comenzando en 2018, una vez que la inflación converja a niveles menores. El Gobierno intentará replicar la estructura de PBA con los empleados públicos (18% de aumento más una cláusula gatillo si la inflación se dispara por arriba). Las autoridades aseguran que están listos para dar batalla aún si se tienen que enfrentar con los gremios docentes de PBA.



-La reforma tributaria apunta a 2018. En mayo-junio el ministro de Hacienda presentará una propuesta al Presidente y disparar la discusión interna. Buscan simplificar el sistema, eliminar ineficencias y distorsiones y buscando menores alícuotas. El ministro trabajará en una reducción gradual de la protección, abriendo la economía evitando impactos en el mercado laboral.



-El Gobierno espera emitir en el mercado doméstico u$s14.000 millones, la mitad en bonos en pesos y la otra mitad en bonos en moneda dura. En relación con los de pesos, la idea es emitir u$s3.000-3.500 millones en bonos a tasa fija. En relación con los otros u$s 7.000 millones, el plan es hacerlo con u$s 3.500 millones en Letras y u$s 3.500 millones en Bonar.



- La emisión de bonos con legislación extranjera en moneda dura se espera que sea de u$s10.000 millones, de los cuales el Gobierno ya emitió u$s7.000 millones. Los restantes u$s 3.000 millones se emitirán probablemente en yenes o francos suizos. el euro es sólo una posibilidad si la curva se opera mejor.



- El Ministerio de Finanzas reconoce dos riesgos potenciales que lleven a una mayor emisión a lo planeado. En primer lugar, el tipo de cambio (en 2017 se presupuestó que en promedio sea de $17,92); un peso más fuerte llevará a una emisión de u$s2.000 millones mayor. Luego, el supuesto de que las entidades públicas usando excesos de efectivo, compren notas del Tesoro por u$s2.00 millones. del otro lado, las líneas de entidades multilaterales podrán fácilmente alcanzar lo previsto en el programa financiero.



-En relación con el cupón PBI, la intención de las autoridades es la de proceder con la recompra pero una condición necesaria es la de tener las cuestiones legales definidas de antemano. El Gobierno clarificará el PBI base (una cuestión clave para definir el cupón) para el primer o segundo trimestre de 2018, en el caso en el que las cuestiones legales queden sin resolver y que el PBI de 2017 gatille el pago del cupón.



La popularidad de Macri se mantiene elevada, por encima de los votos que Cambiemos obtuvo en la primer vuelta de 2015. En realidad, la aprobación a la gestión presidencial se estabilizó en el 43% en la mayoría de las encuestas recientes; un alto nivel relativo teniendo en cuenta el retroceso de la economía y los ajustes de tarifas. Un PJ unificado aparece como la mayor amenaza para Cambiemos. Pero en el escenario más probable (40%) el PJ irá dividido. En este caso el FpV será el más afectado en términos de bancas. El escenario más disruptivo para los mecrados, el retorno del FpV liderado por Cristina Kirchner tiene una muy baja probabilidad ,85%).

Fuente: Ámbito Financiero