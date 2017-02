El dólar comenzó la semana con una suba de cinco centavos

De esta manera, la moneda acompañó el recorrido del segmento de bancos y agentes del comercio interior, donde la divisa registró la suba más importante desde fines de diciembre y avanzó 15 centavos a $ 15,80, con lo que cortó una racha de cuatro bajas consecutivas debido a las compras de bancos oficiales y privados, que necesitaban dólares para cumplir con una orden de pago al exterior.



En simultáneo, la oferta pública y privada vía colocación de deuda y los exportadores se retiraron del mercado a la espera de una mayor cotización.



Así las cosas, la divisa exhibió un recorrido mixto que alternó bajas iniciales con fuertes subas sobre el final y con marcada amplitud entre máximos y mínimos operados. La primera parte de la sesión pareció repetir el escenario instalado desde la semana pasada con los precios con nuevos retrocesos que rompieron con las marcas de las jornadas anteriores.



La inercia vendedora se mantuvo en el primer tramo y se tradujo en otra caída del tipo de cambio que tocó en este lapso mínimos en los $ 15,57 por unidad, cinco centavos por debajo del cierre previo. Sin embargo, la irrupción de órdenes de compra de mediana magnitud revirtió la tendencia de debilidad y ya sin los intensos ingresos vistos anteriormente, provocó una fuerte reacción de los precios que potenciaron la suba hasta tocar en momentos cercanos al final máximos en los $ 15,80.



El analista Gustavo Quintana indicó a ámbito.com que una "repentina desaparición de la intensa oferta de divisas generada por la colocación de deuda, que fue ingresada en las jornadas anteriores" provocó una fuerte reacción en el MULC.



Por el lado de los exportadores, asimismo, se conoció durante la rueda que liquidación de dólaresproducidas por la exportación de granos alcanzó en la última semana a u$s 442,4 millones, un 19,4% menos que lo registrado en la misma semana de 2016, informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



Los ingresos del agro cedieron, por otra parte, un 22,1% con relación a los cinco días previos, considerando como base los u$s 537,7 millones del 23 al 27 de enero. Con el registro de la última semana, el acumulado hasta el 3 de febrero último sumó u$s 2.281,1 millones, y se ubicó 24,63% por debajo del período anterior.



En su informe, Quintana agregó que "los precios bajos registrados por efecto del importante desbalance cambiario parecieron alentar la recomposición de posiciones con cierto impacto en la cotización que recuperó en un sólo día poco más de la mitad de la pérdida de los días precedentes; pero que la duda de los analistas pasa por determinar si este cambio de tendencia marca el fin del ciclo de debilidad del dólar o sólo es una pausa en un proceso que todavía no tiene una fecha fija para finalizar". (Ambito)



En este contexto, el volumen operado cayó un 7% respecto a u$s 377 millones.



En tanto, en el segmento paralelo, el blue cerró estable a $ 16,48, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liquidación" cae ocho centavos a $ 15,65 y el Bolsa se mantiene estable a $ 15,66.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se contabilizaron u$s 230 millones, más del 40% se hizo en "roll-over" de febrero ($ 15,91) a marzo ($ 16,17) y con una tasa implícita de 19,2%TNA. El plazo más largo operado fue junio, que cerró a $ 16,98 con una tasa implícita de 19,28%TNA. El promedio de suba de los valores de los futuros fue de 14 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron el jueves u$s 87 millones hasta los u$s 46.662 millones.