Las lluvias afectaron "severamente" la siembra de lino en la provincia

Un informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos revela que la superficie sembrada con lino en la provincia fue de 14.700 hectáreas, lo que representó una caída del 6% (900 has) en relación al ciclo agrícola 2015/16. El rendimiento promedio se ubicó en 1.244 kg/ha, detectándose un crecimiento del 8% (94 kg/ha) con respecto a la campaña precedente.



La producción en tanto, alcanzó la cifra de 17.660 toneladas, hecho que representó un leve crecimiento (60 Tn) con relación a lo acontecido en el período anterior.



Desde la BCER se mencionó que se perdieron un total de 500 has, "ya que las reiteradas precipitaciones acaecidas desde el final de diciembre y la primera quincena de enero afectó severamente la calidad de la semilla en lotes que habían sido cortados e hilerados y por lo tanto los productores optaron por dejarlos sin trillar". Como consecuencia, el área total cosechada fue de 14.200 has y representó una superficie pérdida de 3,4%.