Preocupación entre productores por el aumento del Inmobiliario Rural

Integrantes de la Mesa de Enlace entrerriana se reunieron en Paraná ante las inquietudes que existen en el sector agropecuario por el impacto que tendrá en la economía local el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR). También, preocupa la falta de respuestas de la Administración Tributaria de Entre Ríos (Ater) sobre las operatorias de ingresos brutos, la situación de los caminos rurales y las economías regionales.En el encuentro del que participaron referentes y técnicos de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), se abordaron tres ejes: "Aumentos impositivos, caminos rurales y situación de las economías regionales", indicó ael presidente de Fedeco, Daniel Kindebaluc.Cabe recordar que los productores pidieron en diciembre al Gobierno de Gustavo Bordet que se cambie la forma de calcular el IIB, para evitar subas indiscriminadas. La idea del campo es volver al sistema anterior, que tomaba un promedio de los últimos cinco años en la valoración de los productos, que es lo más lógico para la determinación del impuesto porque si no se está atado a las cuestiones climáticas o a los fondos especulativos que terminan impactando en el bolsillo del productor.Además, indicó que esperan la respuesta del director ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, a quien se le solicitó que incluya los puntos del artículo 49 de la norma 319/16, el cual detalle a que sujeto aplicar la retención y percepción, ya que debido a la ausencia de este, las cooperativas se ven obligadas a recabar información productor por productor, lo que genera costos de personal y de tiempo y pérdida de competitividad a nivel local frente a aquellos sujetos no obligados en esta norma, dada la alta alícuota exigida.Además, se indicó a ATER que debido al escaso tiempo con el que se cuenta, resulta imposible adecuar los sistemas a las particularidades de la norma, por ejemplo percibir diferentes alícuotas para una misma actividad y se pidió que se establezca un monto mínimo no imponible para la percepción del impuesto.Sobre los caminos rurales, el dirigente contó que la propuesta es poder elaborar un método de trabajo articulado con el Gobierno "para poder recomponer las redes viales, sobre todo la secundaria (que quedó dañada por las lluvias de abril y los camiones no la pueden transitar) y la terciaria, que es la que en peor estado está".Cabe recordar que este jueves integrantes de FAA, de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer) y de Sociedad Rural plantearon a la directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes, los problemas que se presentan en los caminos rurales en Nogoyá y otros departamentos."Ya estamos comenzando con la cosecha, muchos productores trillan algo de maíz y dentro de 20 días se comenzará a generalizar el tema y después comenzarán las dificultades que son cada vez más grandes, ya que a un abandono que había anteriormente se sumaron precipitaciones extraordinarias que dejaron al descubierto la preocupante situación de los caminos de la producción en Nogoyá", dijo el director del tercer distrito de FAA, Elvio Guía.Por otro lado, se analizó la situación de las economías regionales, donde "se evaluó la situación de la lechería y los citrus, entre otros temas.