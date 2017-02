Apyme adherirá a paro de la CGT y reclamó "un cambio en la política económica"

"El camino está en juntarse con todos los sectores afectados, por eso adheriremos a las distintas movilizaciones y medidas para reclamar un cambio en la política económica", sostuvo en declaraciones a Radio 10.



Ratti dijo además que toma con "preocupación" el nuevo aumento de las tarifas de electricidad porque los afecta "por partida doble. Por un lado, el dinero que el consumidor destina para pagar la luz lo quita del consumo. Y por el otro, nos aumenta la luz".



"Llega en un momento complicado, donde no hubo recuperación y se sumado a otros aumentos como los del peaje, las naftas, y los impuestos municipales y provinciales. Todo esto está repercutiendo en nuestra economía", agregó.



Criticó también las recomendaciones del ministro de Energía, Juan José Aranguren, sobre racionar el uso de la electricidad, y dijo que esas sugerencias "no sirven para nosotros, porque tenemos que prender las máquinas, las heladeras y tenemos usar la energía para producir".



"Según datos oficiales, han caído más de 6.500 pymes y 12.000 trabajadores quedaron en la calle, y sabemos que hay muchos más que no están en las estadísticas. Hay que tener en cuenta que el 80% de la mano de obra la damos las pymes", concluyó.