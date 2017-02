Despedidos en Gualeguaychú: Aceiteros no aceptaron conciliación obligatoria

El conflicto gremial entre la empresa Entre Ríos Crushing y el Sindicato de Aceiteros y Desmontadores de la provincia, ingresa hoy a su quinto día y los operarios siguen manifestándose. Ayer, la Dirección de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que los trabajadores rechazaron.



Los aceiteros se reunieron en asamblea frente a la fábrica para determinar las acciones a seguir, dado que dejaron en claro que el Sindicato no está solicitando la conciliación obligatoria, que la Secretaría de Trabajo dictó al mediodía de ayer.



La Secretaría de Trabajo firmó ayer al mediodía el dictado de la conciliación obligatoria en el conflicto por el despido de 17 trabajadores de la aceitera de Gualeguaychú "Entre Ríos Crushing".



El titular de la cartera, Oscar Balla, dijo que la medida implica que quede sin efecto el paro del personal de la planta como también la reincorporación de los cesanteados. Balla informó que este mediodía se firmó el llamado a la conciliación obligatoria a las partes involucradas en el conflicto que atraviesa la aceitera de Gualeguaychú "Entre Ríos Crushing".



Ahora falta que se notifiquen los actores para inmediatamente después volver la situación a su estado inicial: "Se insta a reincorporar a los trabajadores despedidos y a que los que están con medidas de fuerza depongan su actitud", precisó. La primera audiencia conciliatoria será "el jueves próximo", adelantó Balla y explicó que se llegó a esta medida obligatoria "porque se han producido despidos y los trabajadores instrumentan una medida de fuerza por la que la empresa los intimó a presentarse a trabajar".



La postura de los trabajadores



Ayer, después de una asamblea frente a la empresa, los trabajadores decidieron protestar en el acceso al Parque Industrial. "Fue una acción más del reclamo que llevamos adelante. Pero nunca se cortó el ingreso al lugar" destacó un trabajador.

"El Sindicado no pidió la conciliación obligatoria, por eso no podemos aceptar ninguna medida de ese tipo", expresaron los trabajadores a El Argentino.



Mientras tanto, el Sindicato no descarta profundizar las acciones durante el fin de semana, que van desde cortar el tránsito en la Autovía 14 o llegar a bloquear el ingreso de vehículos al Parque Industrial, según manifestaron en la Delegación de Trabajo local en el encuentro del miércoles a la mañana.