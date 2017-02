La producción de pymes industriales cayó 5% en 2016

Según la Encuesta Mensual Industrial realizada por esa entidad empresarial entre 250 industrias pyme del país, la producción del sector cayó 2,9% en diciembre último frente a igual mes del año pasado, pero repuntó 2% en la comparación mensual.



Así, la industria pyme finalizó 2016 con un retroceso del 5%, detalló la CAME.



Además, indicó que durante el último mes de 2016, el 49,6% de las empresas relevadas finalizaron en baja, "mejorando sustancialmente la situación del conjunto"; en cambio, el 22,4% se mantuvo sin cambios y el 28% tuvo variación positiva en la comparación anual.



Volvió a subir levemente la proporción de empresas con rentabilidad positiva y el 50,8% presentan esa condición; el 49,2% restante mantiene rentabilidades negativa (17,6%), nula (31,2%) o no sabe (0,4%), reflejó el informe.



Y destacó que la mejora en la utilidad "se vincula directamente con la mayor cantidad de industrias que finalizaron el mes en alza".



CAME explicó que a pesar del leve repunte, según la mayoría de los industriales "la recuperación de la industria no llegará hasta abril".



Efectivamente, sólo el 26,6% de los empresarios relevados cree que la recuperación de la actividad será en febrero o marzo próximos, mientras que el 18,9% lo espera para abril, el 4,4% para mayo y el 42,2% recién a partir de junio.



Según el relevamiento, persiste 7,8% de empresas que aún no visualizan un escenario claro de recuperación y no pueden precisar una fecha.



Por sectores, las ramas con caídas en la comparación anual en diciembre fueron: "Productos de caucho y plástico" (-8,1%), "Productos químicos" (-7,5%), "Productos electro-mecánicos e informática" (-6,1%), "Papel, cartón, edición e impresión" (-5,8%), "Minerales no metálicos" (-5,5%), "Calzado y marroquinería" (-4,7%), "Alimentos y bebidas" (-3,1%), e "Indumentaria y Textil" (-2,9%).



En tanto, se mantuvo sin cambios "Madera y muebles" y repuntó 1,1% la producción de "Productos de metal, maquinaria y equipo" y 2,4% la de "Material de Transporte".



Por último, CAME subrayó que un dato positivo de diciembre fue que creció a 30% la proporción de industrias con planes de inversión para 2017 y otro 26,8% lo estaría evaluando.