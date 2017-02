El dólar acentuó su caída y bajó 13 centavos

Las colocaciones de deuda en moneda extranjera por parte de empresas privadas y estatales, bancos y de entes oficiales mantienen en jaque al mercado cambiario: este jueves, el dólar cayó otros 13 centavos y perforó el piso de los $ 16, hasta cerrar en $ 15,99, en agencias y bancos de la city porteña, presionado nuevamente por una intensa oferta.



Fueron estos ingresos, sumado a una habitual mayor venta de empresas con necesidades de cubrir obligaciones en pesos por inicio de mes, los que provocaron una caída de 22 centavos en sólo dos ruedas.



El billete, en este contexto, volvió a operar por debajo de los $ 16, franja sobre la cual se había mantenido desde el 29 de diciembre, y cedió ya casi 40 centavos desde el récord histórico de $ 16,38 registrado hace menos de un mes, el 4 de enero.



Su evolución fue en paralelo a la del segmento mayorista, donde la moneda de EEUU cayó once centavos a $ 15,71, su mayor caída desde comienzos de año.



"La magnitud de la oferta no encuentra por el momento una fuerza equivalente del lado de la demanda y, en consecuencia, provoca un retroceso del tipo de cambio que impensadamente volvió a los niveles de la última semana de diciembre, una circunstancia no previstas por el mercado", destacó el analista Gustavo Quintana.



El volumen total operado subió un 4% pero alcanzó el récord de los u$s 467 millones.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 585 millones, el 60% fue en "roll-over" de febrero ($ 15,865) a marzo ($ 16,135) con una tasa implícita de 20%TNA. El plazo más largo negociado fue octubre, que cerró a $ 17,84 con una tasa del 18,55%TNA. Los precios cayeron en promedio 12 centavos en todos los plazos pactados, según ABC Mercado de Cambios.



Por su parte, en el segmento paralelo, el blue diez centavos a $ 16,51, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño, por lo que la brecha cambiaria se estiró al 3,2% producto de la mayor baja en el oficial. Asimismo, el "contado con liquidación" cayó 11 centavos a $ 15,85 y el Bolsa cedió 7 centavos a $ 15,82.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 134 millones hasta los US$ 46.753 millones.