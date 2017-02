Pago contado o en cuotas: la posición de Apyme ante la resolución del gobierno

La iniciativa del Ejecutivo Nacional de Precios Transparentes empezó a regir este1 de febrero. Los comercios de todo el país deben mostrar el precio contado y el financiado de cada producto, y cuál es el costo financiero total que deberá pagar el comprador a la hora de elegir las cuotas, separando claramente el precio de los productos del costo de financiamiento.



Elonce TV consultó a un integrante de Apyme, respecto de la resolución oficial. El comerciante Tomas Caino aclaró, en primera instancia, que los pequeños y medianos empresarios, "no somos los que determinamos precios, ni que cobramos comisiones de tarjetas. Lo que podemos hacer los comerciantes, los que no tenemos posibilidad de otras formas de financiación, es transferir al costo de la mercadería, los intereses que incorpora la tarjeta. Por esto los comercios minoristas han venido trabajando con un precio de contado y un precio de tarjeta, con pago en x meses".



"Las grandes cadenas, hipermercados y otros niveles de comercialización, que están vinculados a los bancos y tienen operatorias especiales con las tarjetas de crédito a las que nosotros no accedemos, ofrecían pagar de tres a seis cuotas, sin interés. Estos eran acuerdos particulares a los que el comercio minorista generalmente no accede", destacó.



Caino afirmó al mismo tiempo que "es mentira lo que dice el gobierno, que puede haber una disminución de precios del 20 %. Lo que pareciera es que los comerciantes hemos estado abusando de una situación, no se puede decir esto cuando hay una reducción en la capacidad adquisitiva de la gente, los salarios han tenido una pérdida significativa en relación al año pasado. Nosotros que estamos de este lado del mostrador, tenemos aumento de gas, de luz, de los servicios, de alquiler, de costo de mercadería, incremento en el funcionamiento de la que gente que trabaja, administrativo, y todo esto, con menos venta".



A juicio del integrante de Apyme, "hay un corsé para los pequeños y medianos empresarios, muy difícil de resolver. Y también para el consumidor que tiene que cuidar el bolsillo. Esto sucede cuando hay un sector que está recibiendo el beneficio que, entre otros, están las tarjetas de crédito, a las que les han liberado intereses, comisiones. Es ahí donde debe ajustar el gobierno para bajar los precios, además de fortalecer el mercado interno, dar mejores salarios a los trabajadores, lo que redundaría en mayor movimiento para las pymes y el beneficio para todos". Elonce.com.