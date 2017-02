Fracasó audiencia por paritaria bancaria y gremio amenaza con medidas de fuerza

Foto: Ilustrativa

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que los representantes de las cámaras empresarias se retiraron en medio de la reunión, con lo cual no se pudo ratificar el acuerdo salarial que se había acordado semanas atrás y que el Ministerio de Trabajo continúa sin homologar.



Vale recordar que la Justicia ordenó a las cámaras que representan a bancos públicos y privados del país pagar el acuerdo salarial firmado con el gremio Asociación Bancaria el año pasado, y exigió al Gobierno que "no interfiera".



En el fallo, la Justicia determinó "la obligatoriedad de las cámaras de cumplir las cláusulas del acuerdo" paritario firmado el 23 de noviembre, ordenando al gobierno a que "no interfiera" al respecto mientras el convenio salarial "esté en conocimiento judicial".



En sus fundamentos, el tribunal señaló que "se estaría por producir el cobro de los salarios de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, cuyo contenido está en disputa", por lo que ordenó que se pague.



Según dijo la Cámara, su "inacción" implicaría que el país afronte un conflicto de proporciones que debe evitar por sus atribuciones, ya que como poder debe afianzar la justicia y consolidar la paz interior.



El fallo indicó además que la primera parte del acuerdo tuvo principio de ejecución por parte del empleador y que la conflictividad se vinculada a la ausencia de homologación del Ministerio de Trabajo.



La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) -privados extranjeros- y el Central habían aceptado en diciembre abonar el 5 de enero "la segunda compensación del acuerdo del 23 de noviembre", ya firmado por las cámaras Adeba, Abappra y ABE, que fijó pagos compensatorios de 7.000, 7.315 y 7.630 pesos según los segmentos.