El dólar comenzó febrero con una baja de 9 centavos

En el primer día de febrero, el dólar sufrió una fuerte baja de nueve centavos y cerró a $ 16,12, su menor valor en lo que va del año, presionado por una mayor oferta proveniente principalmente de las recientes colocaciones de deuda, la liquidación del agro y de la necesidad de pesos por ser inicio de mes.



De esta forma, el billete, que en algunas en entidades ya se vende a $ 16, perdió en tan sólo una rueda casi todo lo que había subido en los últimos dos meses. Es que durante diciembre había aumentado seis centavos y en enero otros cuatro en un período marcado por la paridad entre la oferta y la demanda. Pero en el inicio de mes esa equivalencia parece haber desaparecido momentáneamente.



El precio de cierre del dólar es el más bajo desde el 28 de diciembre pasado, la última jornada en la que había operado por debajo de los $ 16: $ 15,90. A su vez, la caída sufrida este miércoles fue la segunda más importante del año habida cuenta que el pasado 6 de enero había registrado un descenso de 13 centavos (pasó de $ 16,28 a $ 16,13).



En el mercado mayorista, en tanto, la moneda de EEUU cayó diez centavos a $ 15,82, también su mínimo de 2017, ante una oferta de dólares que se incrementó con relación a los últimos días y que superó ampliamente a la demanda, explicaron en las mesas de dinero. El dólar en este mercado llegó a tocar un mínimo de $ 15,785.



"En la rueda hubo una fuerte intervención del Banco Nación vendiendo divisas provenientes de las últimas emisiones de deuda, tanto públicas como privadas", dijo a ámbito.com Miguel Bucceri, de Oubiña Cambios.



Asimismo, la entidad que comanda Javier González Fraga "ejecutó órdenes de bancos provinciales, haciéndole de soporte por un tema de crédito", dijo Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



En tanto, otros operadores relacionaron el importante nivel de oferta con una "mayor necesidad de pesos para cubrir obligaciones de inicio de mes".



En el mercado, describieron que "la divisa norteamericana operó con franca tendencia declinante desde el inicio de la jornada y le costó bastante encontrar un piso, que hasta no hace mucho tiempo operadores estimaban en $ 15,80".



En las mesas prevén que para este jueves siga la tendencia a la baja, aunque creen que si el dólar mayorista perfora los $ 15,75 - nuevo piso calculado por analistas - podría entrar en acción el Banco Central, a través de entidades oficiales como el Nación, el Provincia y el Ciudad, para sostener la cotización con compras en el mercado y atenuar el fantasma del atraso cambiario.



"La perspectiva, de acuerdo a los ingresos, debería ser de seguir las ofertas señaladas, sin interés de los compradores de tener dólares en sus posiciones", agregó Izzo, quien consideró que ahora los inversores buscarán mejores alternativas que la divisa, "ya sea en pesos y/o dólares en algunos títulos de mejor renta".



El volumen operado en el "MULC" trepó hasta los u$s 448 millones, y se convirtió en el monto negociado más importante en lo que va del año.



Por su parte, en el segmento paralelo, el blue bajó tres centavos a $ 16,61, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño, por lo que la brecha cambiaria se estiró al 3% producto de la mayor baja en el oficial. Asimismo, el "contado con liquidación" cae 12 centavos a $ 15,84.



En el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 320 millones, de los cuales el 47% del total fue en "roll-over" de febrero ($ 16,005) a marzo ($ 16,28) a una tasa de 20,23%TNA. El plazo más largo operado fue agosto, que cerro a $ 17,51 con una tasa implícita de 18,72% TNA. Los precios cayeron en promedio 7 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central subieron ayer u$s 32 millones, para ubicarse en u$s 46.879 millones.