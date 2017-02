Industriales preocupados por aumentos en la tarifa eléctrica

El secretario de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, consideró que "el impacto sobre las pymes es fundamental" e incluso advirtió que pueden haber muchas empresas que "van a tener que cerrar".



Sacco explicó en declaraciones a NA que las consecuencias "van a depender del monto del aumento" que rija para el sector: "No es lo mismo un incremento del 140% que del 20%".



Uno de los puntos que más preocupa a la industria en este sentido es saber si la suba en el servicio se implementará de manera homogénea en todos los casos o si habrá una diferenciación, por ejemplo, para aquellas empresas electrointensivas.



Este tipo de compañías, que dependen fuertemente de la energía eléctrica para producir, se verían obligadas a "trasladar el aumento a sus precios" o a buscar otras formas de abaratar los costos, como "una baja de personal", explicó el también líder de los empresarios gráficos.



"Si (la suba eléctrica) es extremadamente elevada, el impacto va a ser alto, si en cambio el aumento es diferencial entre las pymes, las electrointensivas y las grandes empresas, el impacto va a ser menor", consideró Sacco.



Raúl Hupín, secretario de la Unión Industrial de Moreno y miembro de ProTejer, precisó que creen que el aumento para el sector rondaría entre el 50 y el 60 por ciento.



"El problema ya venía siendo grande. Los empresarios pymes solidariamente hemos esperado una reacción de la economía pero ya no tenemos más espalda. Esto es ponerle más nafta al fuego", opinó Hupín.



El comerciante textil consideró que la suba va a traer consecuencias principalmente "a partir de marzo, cuando vuelvan muchos empleados de las vacaciones y el empresario tenga que afrontar más costos" y que para esa fecha "gran cantidad de pymes van a terminar cerrando".



"La desocupación que va a haber va a ser espantosa a partir de marzo, porque ya no tenemos más espalda para soportar los aumentos", aseguró.



Hupín dijo que la medida del Gobierno "es absolutamente ilegal porque jamás fue mostrado el cuadro tarifario" que se va a implementar y sostuvo que "en realidad se trata de una transferencia de ingreso de los sectores más bajos a otros que representan una pequeña parte de la sociedad".