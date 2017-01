EPRE: "Las subas a la tarifa de la luz incidirán en la provincia"

El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, informó hoy los nuevos precios mayoristas de la electricidad que se aplicarán a partir de este 1º de febrero.



Elonce TV consultó al EPRE, desde donde confirmaron que las subas "incidirán en la provincia", aunque "aún no se estipuló cuál será el incremento". En este sentido detallaron que el cuadro tarifario se conocerá la semana próxima.



Defensoría del Pueblo evaluará postura



El aumento de la luz se dio a partir del 1º de enero con un incremento del 15 %, aumento que había sido autorizado en la audiencia pública de Villaguay, recordó el Defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay. Asimismo rememoró: "La provincia autorizó un aumento para el segundo bimestre, en el período marzo-abril, de un aumento del 8 % y para los meses mayo- junio, una suba del 9 %".



"A eso va a haber que sumarle el incremento nacional, pero no hay que ajustarse porque no será de la magnitud que se aplicará en Buenos Aires. Se va a incorporar la parte de compra mayorista", aclaró Garay. En este sentido acotó que "habrá que ver si la empresa distribuidora hace un traslado total de ese costo a los usuarios o lo absorbe", expresó.



Mencionó que desde la Defensoría del Pueblo, se están comunicando con los defensores de otras jurisdicciones, "para ver si, respecto de la decisión nacional, se toma alguna postura en común. De todos modos, como es un aumento que tiene que ver con el costo de la energía a nivel nacional, entiendo que está autorizado a hacerlo, por lo que no habría posibilidad de audiencia pública. La postura igualmente se evaluará entre todos los defensores". Elonce.com.