El dólar cerró enero a $ 16,21

Esta tranquilidad también fue experimentada por el mercado cambiario en diciembre, tal es así que en los últimos dos meses sólo avanzó 10 centavos frente al incremento del 71 centavos en noviembre, cuando fue electo Donald Trump a la presidencia de EEUU y a la caída de 13 centavos en octubre.



Este martes, el billete minorista cedió un centavo en momento en que los inversores estaban atentos a la decisión que el BCRA adoptará con respecto a la tasa de referencia y de las Lebac, detalles que se conocerán esta tarde tras el cierre del mercado.



La estabilidad en casas de cambio y bancos fue un correlato de lo que sucedió en el segmento mayorista, donde la divisa subió dos centavos en el mes a $ 15,92 en jornadas que reflejaron la escasa presión que tuvo el mercado cambiario en ese lapso.



En la rueda, la moneda cayó dos centavos cuando los inversores descontaban que -obligada por la inflación- la autoridad monetaria congelaría su tasa (hoy, en el 24,75%). En simultáneo, desde Puente, indicaron que que el mercado secundario esperaba una baja en las Lebac de menor plazo cercana a 25 puntos porcentuales (hoy, se ubica en el 23,2%)".



Operadores señalaron que la divisa operó muy plana durante todo el desarrollo de la jornada pero en un nivel discretamente más bajo que el anotado sobre el cierre previo. La oferta de dólares por parte de bancos y empresas que necesitaban pesos por fin de mes e inversiones en Lebac, en este contexto, fue intensa a lo largo de la sesión ejerciendo una presión bajista sobre los precios que reaccionaron acomodándose con caídas.



En este contexto, el volumen operado subió un 45% a u$s 438 millones.



En el segmento paralelo, en tanto, el blue perdió 23 centavos a $ 16,64 durante el mes, tras caer este martes seis centavos, según el relevamiento de este medio en el Microcentro porteño. La brecha con el oficial terminó en el 2,6% pero llegó a ubicarse en el 5,6% cuando el blue trepó a $ 17,11.



A su vez, el "contado con liqui" cerró estable el lunes a $ 16,01, mientras que dólar Bolsa también finalizó sin variantes a $ 15,93.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 400 millones, el dólar a fin de febrero cayó a $ 16,082 y a fin de marzo cerró a $ 16,355 con una tasa estimada cerca del 16%TNA. El plazo más largo operado fue septiembre, que cerró a $ 17,89 con una tasa de 18,90%TNA, de acuerdo a ABC Mercado de Cambios.



Por último, las reservas del Banco Central treparon el jueves u$s 15 millones y finalizaron en u$s 46.649 millones, el mayor nivel en cuatro años y medio.