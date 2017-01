Foto: Por despidos, realizan huelga en fábrica de Gualeguaychú Crédito: El Argentino

Un paro indeterminado de los obreros de Entre Ríos Crushning mantiene desde ayer paralizada la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú. Así lo informó el delegado de base, Diego Leiva, al señalar que tras confirmarse los 16 despidos, los trabajadores decidieron no retomar las actividades "hasta tanto no sesn reincorporados los compañeros afectados".



Leiva explicó que el paro le suma complejidad al conflicto, porque es una medida extrema frente a las cesantías, pero recordó que los problemas para los trabajadores comenzaron en diciembre "cuando fueron advertidos de los posibles despidos".



"Llegamos a las 6,45 para tomar el turno como cualquier otro día. Las puertas de la fábrica estaban cerradas. Cuando llegó un escribano, ingresamos al lugar y nos encontramos con dos directivos de la empresa. Tuvimos una breve charla" expresó el delegado de los trabajadores.

Al hacer referencia a este encuentro, Leiva dijo que los funcionarios mostraron su interés en dialogar. "Nosotros también queremos un acuerdo, pero dialogaremos con los 16 compañeros trabajando" expresó. Tras ese encuentro, los operarios realizaron una asamblea, donde decidieron parar hasta tanto no sean reincorporados las personas despedidas.



Leiva dijo que el 22 de diciembre la empresa informó sobre algunos problemas económicos. "Reunieron a todo el personal: operarios, administrativos y jerárquicos; y plantearon la posibilidad de achicar la planta de trabajadores a través de un retiro voluntario" explicó el delegado.



Desde fines de diciembre hasta el 10 de enero hubo solo cuatro personas que se acogieron al retiro. "Desde aquel encuentro no tuvimos más novedades, pero el jueves pasado nos enteremos que dieciséis compañeros ?todos afiliados al Sindicado de Aceiteros- habían sido notificados de sus despidos" explicó a El Argentino.



Leiva confirmó que la Federación está enterada de lo que ocurre en Gualeguaychú, pero están a la espera de lo que acontezca en las próximas horas.



"Todos las delegaciones ya conocen la situación en Gualeguaychú. Esperamos encontrarle una salida al conflicto y que nada se agrave. Pero necesitamos que todos los compañeros despedidos sean reincorporados" insistió.



El año pasado, Martín Ibáñez, gerente general de Entre Ríos Crushing, anunció la construcción un molino de elaboración de alimentos balanceados por una inversión de 4 millones de dólares.



Las nuevas instalaciones que se construyen dentro del predio de la aceitera, apuntan en una primera etapa a abastecer la demanda de alimentos del mercado internacional de cría de peces en cautiverio, destinado a la producción de carne de pescado para consumo humano.



En una segunda etapa, la empresa quiere ganar mercado entre las granjas avícolas de la provincia y las granjas de cerdos, entre otros nichos de mercados de cría intensiva.



"La empresa comenzó a producir en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG) en el 2010, procesa mil toneladas de soja por día y ha tenido mucha ganancia aunque desde la gerencia siempre nos dicen que trabajan a pérdida. El dato relevante es que están construyendo una nueva planta de alimento balanceado que implicó una inversión de varios millones de pesos. Somos 110 empleados: 20 en la oficinas y el resto es producción y logística", dijo un operario de la empresa que el pasado jueves notificó a través del envío de telegramas de despido la pérdida de 16 fuentes laborales del PIG.



Además comentó que "antes de las fiestas -22 de diciembre- nos llamaron a una reunión en el comedor de la empresa para decirnos que estaban trabajando a pérdida y que ellos tenían que desprenderse de 30 personas, lo cual es contradictorio porque hay gente en carga y descarga que están haciendo horas extras porque no dan abasto y sabemos que tienen que contratar más personal para la puesta en marcha de la nueva planta".