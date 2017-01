El sector agroindustrial "puede crear más de un millón de empleos en 5 años"

Luis Miguel Etchevehere afirmó que el sector agroindustrial está en condiciones de "generar 1.100.000 puestos de trabajo en los próximos 5 años".



El empresario hizo esa afirmación tras reunirse con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en lo que fue el primer encuentro entre el Jefe del Palacio de Hacienda y los representantes de la entidad agropecuaria.



"Le entregamos al ministro (Dujovne) un trabajo sobre competitividad elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina", indicó Etchevehere a Télam.



Además, destacó que el sector agroindustrial "produce 30 veces más de lo necesario para consumir internamente, con lo cual somos un actor importante a nivel mundial".



"Necesitamos condiciones de producción similares a nuestros competidores para que los productos que elaboramos, definitivamente, se vuelquen a los principales mercados del mundo", agregó.



Dujovne y Etchevehere conversaron sobre la cosecha récord que espera el campo en este 2017, calculada en 120 millones de toneladas de granos, y acordaron continuar trabajando en conjunto para profundizar la competitividad del sector en la economía nacional.



El trabajo del Instituto de Estudios Económicos de la SRA que ya está en conocimiento de muchas autoridades, incluido el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, habla de competitividad, apuntó.



"Va a haber una cosecha récord cuando terminemos de levantarla en el otoño próximo, hubo una producción récord de carne, se reactivó la industria metalmecánica y colaboramos con la reactivación de la industria automotriz con la compra de camionetas, y tenemos mucho más para dar en la medida que logremos elementos de competitividad similares a los países que compiten con la Argentina, para la colocación de alimentos a nivel mundial", indicó el titular de la SRA.



Dijo que en materia de competitividad hablarán con Dujovne de "precios de los combustibles, del valor de transporte, la infraestructura, los seguros agrícolas, el sistema impositivo que hay que trabajarlo para que nuestros alimentos que son de altísima calidad puedan llegar a esos mercados generando más divisas, más inversión y más empleo formal y, sobre todo, más arraigo".



Recordó que "el año pasado el campo ingresó dividas por u$s 28 mil millones y este año las proyecciones son de u$s 30.600 millones. Significa que el campo exporta mucho más que lo que importa. Es beneficioso para el país".



Además de Etchevehere, participaron del encuentro el vicepresidente segundo de la SRA, Nicolás Pino, y el director de dicha entidad, Martín Goldstein.



"El campo demostró coherencia entre lo que decíamos en el gobierno anterior y lo que sucedió con éste. Al ponernos en igualdad de condiciones con otros sectores de la economía (con la baja de retenciones) se hizo una inversión de u$s 58 mil millones", aseguró en declaraciones radiales esta mañana.