Vence el plazo para recategorizarse en el nuevo Monotributo

A los monotributistas que venían pagando el impuesto por débito automático, hoy se les debita la primera cuota del nuevo Régimen Simplificado, en la categoría que debieron aceptar o modificar antes del 20 de este mes.



Los sistemas de VEP, Home Banking y débitos automáticos, se adecuaron automáticamente a los cambios, pero los bancos y entidades de pago rápido puede que demoren en hacerlo en sus sistemas de caja.



Para quien abona por empresas de servicios para cobros o bancos tiene hasta mañana para modificar la categoría. Pero si esas entidades no tienen actualizado el valor de la escala, le cobrará el valor viejo. En ese caso, la persona tiene hasta el 31 de mayo para ingresar la diferencia y no corren intereses.



A ningún monotributista le correrán intereses por el traslado del vencimiento y la recategorización de este mes del 20 al 31.



La AFIP recategorizó a todos los contribuyentes del Monotributo en una categoría más baja de oficio, pero eso no quiere decir que el lugar de la escala en la que quedaron sea en la que deben estar, explicó Celeste Pizá, CP Consultoría.



Gonzalo Astiz, de la consultora Haltung Partners, indicó que la recategorización de oficio de la AFIP se hizo el 10 de enero y hasta el 20 los monotributistas pudieron cambiar la categoría en que los puso la AFIP.



Este trámite no es una recategorización, sino una modificación.



Por ejemplo, si una persona estaba en la categoría I, la puso en la H. Pero antes la I era hasta $ 400.000. Es decir que, esa persona, si factura $ 400.000 anuales, hoy le corresponde la categoría F, que es hasta $ 420.000, precisó Pizá.



Para poder hacer esto, se dejó sin vigor en forma excepcional la norma que obliga a esperar el plazo de tres años a los contribuyentes que quieran reingresar al monotributo, tras haber superado los límites de las categorías del sistema.



La AFIP estima que, con las adecuaciones que se le hicieron al Monotributo, que, actualmente cuenta con 3,1 millones de contribuyentes, ingresarán más de 150.000 nuevos monotributista, entre ellos quienes habían quedado afuera en 2016 porque sus ingresos superaban los topes establecidos.



Durante este año, se van a bancarizar todos los pagos del monotributo en forma gradual, y los que estén dentro del régimen simplificado van a poder usar sus celulares para pagar o hacer consultas sobre el sistema, también antes de que termine 2017.



También habrá un cronograma para que los monotributistas tengan un domicilio electrónico, pero con el tope de fin de 2017 para que lo hayan obtenido todos.



AFIP va a recategorizar de oficio, de acuerdo con su base de datos, a aquellos contribuyentes que tengan manifestaciones de riqueza que no sean compatibles con la categoría de monotributo que pagan.