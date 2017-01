Otro gremio esquivó el techo de paritarias y acordó aumento del 35%

Sin embargo, sindicatos como el de aeronavegantes, fruticultores y bancarios ya cerraron partitarias por encima de ese porcentaje que pretende el Gobierno nacional, logrando aumentos del 44%, 35% y 24,12%, respectivamente.



El Sindicato del Seguro y la Cámara de Capitalización y Ahorro no fueron la excepción. Acordaron una mejora salarial del 35% para los empleados del sector, que se sumó al pago de un bono de 2.000 pesos en diciembre último y a "avances" en "el convenio colectivo de trabajo, al que se incorporaron nuevas descripciones de tareas y beneficios, como viáticos", informó hoy el secretario gremial, Jorge Sola.



Explicó que el acuerdo se abonará en dos tramos: un 20% no remunerativo hasta el 30 de junio próximo para haberes básicos y adicional por productividad y, luego, tendrá carácter remunerativo, en tanto el 15% restante no remunerativo hasta el 31 de diciembre será remunerativo desde el 1° de enero.



A la vez, para el refrigerio/almuerzo y el adicional por permanencia se convino una mejora del 35% retroactiva al 1° de enero de 2017, puntualizó Sola en un comunicado de prensa.