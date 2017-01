El 46% de exportaciones argentinas son granos, harinas, aceites y subproductos

El 46% de las exportaciones argentinas son granos, harinas, aceites y subproductos. Así lo indica un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario realizado por el economista Julio Calzada, y advierte que "cuando se critica la eliminación de retenciones resulta necesario ver la importancia que tiene el campo y la agroindustria en la generación de divisas".



El estudio precisa que "uno de cada tres dólares que entran por exportaciones, lo aporta la soja y el girasol".



También detalla que "dos de cada tres dólares que entran por exportaciones, lo genera el campo más la agroindustria y la piscicultura" y sigue remarcando que "el 17% de las exportaciones de Argentina son harina y pellets de soja, siendo el principal rubro de exportación", además de que "el maíz aporta el 7% de las divisas por exportaciones y el trigo el 3,5%".



"Analizamos las exportaciones argentinas por rubros y la de los complejos soja, girasol, maíz, trigo, cebada, sorgo y arroz; también evaluamos las ventas externas de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y la piscicultura", detalla el informe.



Reseña que Argentina exportó en 2016 "cerca de u$s 57.737 millones, conforme cifras (de intercambio comercial) calculadas por el Indec" la semana pasada.



"Si sumamos las exportaciones del complejo oleaginoso (soja más girasol) y le adicionamos la de los complejos maíz, trigo, cebada, arroz y sorgo; las exportaciones de este grupo totalizan u$s 26.500 millones", detalla.



"Esto significa que el 46% de las exportaciones en Argentina son generadas por la producción de granos y su industrialización posterior (harinas, pellets, aceites, biodiesel y otros subproductos)"



Afirma que "el 33% de las exportaciones de Argentina son generadas por el complejo oleaginoso" y que "uno de cada tres dólares que entran a Argentina por exportaciones, lo aporta la soja y el girasol".



Apunta que del total de exportaciones, las ventas "del complejo oleaginoso (soja más girasol) ascendieron el año pasado a u$s 19.300 millones", dato a partir del cual surgió la afirmación de que "uno de cada tres dólares que entran a Argentina por exportaciones, lo aporta la soja y el girasol".



Especifica que "el aporte de la piscicultura en las exportaciones nacionales en el 2016 fue de u$s 1.679 millones" y que "el 17% de las exportaciones de la Argentina son generadas por las ventas al exterior de harina y pellets de soja".



"Las exportaciones de harina y pellets de soja ascendieron a u$s 9.969 millones" y "esta última cifra equivale al 17% de las exportaciones totales de nuestro país", afirmó el análisis del especialista que afirma categóricamente que "es el principal rubro de exportación de la República Argentina".



Detalla que "la harina de soja y el aceite de soja en bruto" generaron "casi u$s 4.000 millones de exportaciones; el poroto de soja, u$s 3.200 millones y el biodiesel, u$s 1.239 millones. Estos cuatro productos (harina, poroto, aceite y biodiesel de soja) representan en el 31,8% de las exportaciones totales de Argentina", destacó el informe.



Igualmente, sostiene que "el gran aporte que hace el maíz en grano -sin procesar- a las exportaciones totales de Argentina se aprecia en el dato de que durante el 2016 se exportó un total de u$s 4.129 millones, lo cual representa algo más del 7% de las exportaciones totales de Argentina".



El análisis señala las exportaciones del complejo trigo ascendieron en 2016 a u$s 2.071 millones, un 3,5% del total nacional" y es de esperar que "crezcan en el corriente año", especialmente hacia Brasil y otros países vecinos.