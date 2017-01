Los bancarios advierten que en febrero "habrá medidas drásticas"

El secretario general de La Bancaria, Juan Carlos Navarro, se refirió al reclamo que realizan desde la entidad gremial. Explicó que "a fin de mes se tendría que haber cobrado el anticipo a cuenta de paritarias que estaba acordado con las cámaras empresarias, salvo la banca extranjera". Ocurre que, según señaló, hubo una "directiva del Ministerio de Trabajo de la Nación, a las cámaras que habían firmado, de que se abstengan de pagar el adelanto y por lo tanto no se liquidó. Es una decisión que ya habían tomado la banca extranjera y el Banco Central y estaban presionando sobre el Ministerio de Trabajo para que actuara ante las otras cámaras y, de esa manera, evitar que se llevara a cabo el pago del anticipo que se había acordado por el mes de noviembre", sintetizó.



El dirigente opinó: "Realmente es una vergüenza de parte del Ministerio de Trabajo de no respetar lo que se firmó en ese mismo ámbito con las autoridades. Eso demuestra realmente la vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores".



Asimismo, expresó que a raíz de ello, "La Bancaria ha intimado con carta documento a las cámaras empresarias. Va a concurrir el día 1º a una reunión que está prevista en el Ministerio de Trabajo y si no hay una respuesta que realmente solucione el conflicto, comenzaremos con una serie de medidas no solamente administrativas y legales, sino también gremiales".



Navarro indicó además: "Creemos que los primeros días del mes de febrero va a haber una situación de conflicto provocada principalmente por el Ministerio de Trabajo, a instancias de la banca extranjera".

Contexto. El dirigente de La Bancaria advirtió que "hay una intención de la banca extranjera, ligada directamente al presidente del Banco Central, de determinar las condiciones, modalidades del sistema financiero argentino y dentro de eso, del salario de los trabajadores bancarios".



Sostuvo que "las cámaras más importantes: Abappra y Adeba, que agrupan al 80% de los bancos, habían acordado con La Bancaria y este sector (banca extranjera) si bien es minoritario, tal vez es más poderoso porque es el que le presta la plata al Estado, a través del endeudamiento que está llevando a cabo el gobierno nacional, y fija su condición. Indudablemente el acuerdo salarial, según lo que manifiestan ellos, estarían superando el techo paritario que el gobierno pretende poner, a pesar de que lo desmienten", indicó.



Navarro afirmó en declaraciones a El Diario que "lo que había firmado La Bancaria evidentemente no es de interés de los sectores económicos y presionaron para que no se pagara. Creo que hay una clara demostración de que las reglas las quieren manejar el gobierno nacional y el sector bancario extranjero que hoy tiene un peso uniforme dentro de los sectores de poder".



Audiencia

El 1º de febrero, en la audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo, desde La Bancaria solicitarán "como primera condición que se cumpla con lo que se ha firmado, porque nosotros no lo vamos a borrar con el codo. Si así lo quieren hacer el Ministerio de Trabajo y las cámaras empresarias, serán responsables de los conflictos y la incidencia que pueden tener en el sistema financiero, porque no vamos a renunciar a nuestro reclamo", expresó.



Se trata, sostuvo, "del sector que ha tenido mayor rentabilidad, por lo tanto no tiene ningún problema económico. No es como dijo un periódico nacional: que el acuerdo de los bancarios estaría impulsando una mayor inflación. Si realmente la inflación pasa por el salario de los trabajadores estamos en una situación límite. Esperemos que haya una garantía de que lo que se firma se cumpla. Eso es lo que pedimos", ratificó.



Drástico

Dice Navarro: "Las medidas se empezarían a implementar en el mes de febrero y seguramente van a ser drásticas en esta oportunidad, ya que se trata de una suma que los trabajadores ya tenían asumida para recibir a fin de mes y esto se va a expresar en la contundencia de la medida que llevemos a cabo", finalizó.