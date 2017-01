Cámara de la Construcción cree "razonable" una suba salarial del 18%

Así lo sostuvo luego de que el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, señalara que la administración de Mauricio Macri "no va a intervenir" en las negociaciones salariales privadas, pero asegurara que pretende un aumento paritario que "tome como referencia" la inflación del 17% estimado en el presupuesto de este año.



Al ser consultado respecto de esa cuestión, Weiss subrayó: "Creo que es un número absolutamente potable y razonable sobre el que uno puede empezar a trabajar".



Pese a ello, aclaró que "la paritaria todavía no se empezó a hablar", por lo cual evaluó que se debe "esperar un poco" para referirse en profundidad a la negociación salarial.



En diálogo con Radio Con Vos, el empresario se refirió a la actividad del sector y resaltó que "la mayoría de las obras arrancaron".



"Veo un 2017 que va a recuperar en gran medida la caída que tuvimos el año pasado", confió, mientras reconoció que "se perdieron casi 60 mil puestos de trabajo".



Sin embargo, puntualizó: "Hemos recuperado en los últimos cuatro meses unos 20 mil puestos", por lo cual pronosticó que a lo largo de este año continuará esa tendencia.



"El empleo tiene una relación muy directa con la marcha de los contratos", argumentó y señaló: "Pensamos que esa marcha se va a incrementar".



De ese modo, Weiss enfatizó: "No tengo ninguna duda de que vamos a seguir tomando gente".



"Creo que hay que tratar de desinflar las expectativas inflacionarias. Es imprescindible que la economía avance en general hacia una disminución importante de la inflación", evaluó.



El empresario analizó: "Sería importante entre todos hacer un esfuerzo para bajar la inflación y, obviamente, los incrementos salariales van en ese sentido".