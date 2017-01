La estrategia publicitaria de Snapchat para salir a la Bolsa

La red social "efímera" le ofrece a sus anunciantes pagar espacio de publicidad tal como lo hacen en la televisión, a partir del rating de los contenidos, según confirmaron desde la empresa el pasado martes. Esta decisión va en línea con la demanda de los anunciantes, tanto a Snapchat como a Facebook, de que comiencen a utilizar herramienta de medición de terceros para legitimar la efectividad de sus avisos publicitarios. Desde la plataforma confirmaron esta actualizada manera de cobrar la publicidad con la que quieren apuntar a los grandes anunciantes que compran publicidad en la TV. De hecho, Snapchat ya tenía un acuerdo previo con Nielsen para utilizar sus herramientas de medición de audiencia digital.



"Este es el año en que Snapchat planea salir a la Bolsa, por lo que necesita seguir mejorando su tecnología publicitaria", indican en la publicación que recogió la noticia, Adage.com. En este sentido, la semana pasada Snap Inc. (la compañía detrás de la red social creada por Evan Spiegel) anunció que expandiría su alianza con Oracle Data Cloud para ampliar la precisión de la publicidad dirigida, y el lunes anunció nuevas reglas para las empresas asociadas que publican en la pestaña Discover que buscan que los videos y artículos sean más amigables para las familias, lo que constituye un intento por evitar el contenido "explícito".



Para competir con Facebook, YouTube y Twitter por la torta de videos publicitarios en las redes, Snapchat ha realizado acuerdos con NBC y Turner Broadcasting para que estos suban una mayor cantidad de contenido original a la plataforma.



Con la nueva opción a la hora de comprar publicidad, las marcas pueden apuntar a audiencias a partir de filtros demográficos (edad y género), y obtienen la garantía de Nielsen de alcanzar el target elegido. Los anunciantes pueden hacer lo mismo en Facebook desde 2015.



Sin embargo, los anunciantes no parecen convencidos. "Una publicidad en Snapchat todavía no te da lo mismo que una en TV", explicita un anunciante anónimo consultado por Adage. "Un spot televisivo de 30 segundos te da una llegada diferente; y por más que Snapchat diga que la audiencia tiene el mismo tamaño, las impresiones obtenidas no son las mismas".



