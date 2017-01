Bancarios locales advierten sobre medidas si no se paga lo acordado en paritaria

La decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de no homologar el acuerdo e instar a las Cámaras a no pagar el anticipo convenido, puso en alerta a los trabajadores.



"La información que tenemos es que el Ministerio de Trabajo ha comunicado o ha instado a las Cámaras a que se abstengan de abonar el anticipo que habían firmado en el ámbito de ese Ministerio y con ese Ministerio. Estas son las cosas increíbles que pasan en este momento", explicó Navarro. Se trata del pago de un anticipo durante los meses de enero a abril, a cuenta de las futuras paritarias.



A raíz de ello, la Asociación Bancaria "ha intimado mediante carta documento a las distintas Cámaras para que respeten lo que habían firmado y que nosotros consideramos que está homologado de hecho por el tiempo transcurrido", sostuvo el dirigente local.



Explicó además que se va a esperar "unos días, para ver si hay alguna contestación al respecto".



Navarro también recordó que "el acuerdo está cumplido en la mayor parte porque se pagaron los dos bonos y el cuatro por ciento". Por tanto, "no estamos solicitando nada que no fue firmado por las partes y en el ámbito que corresponde. Acá el que tiene que dar explicaciones de por qué firmó y avaló un acuerdo que después manifiesta que no se pague, es el Ministerio de Trabajo", agregó.



Las partes fueron convocadas para el 1º de febrero a un nuevo encuentro. "Vamos a llevar la posición del cumplimiento, para ver cuál es la respuesta de parte del sector empresario y a partir de ahí se analizarán los pasos que vamos a llevar a cabo a nivel gremial más allá de las presentaciones legales o administrativas que se puedan hacer para exigir el cumplimiento de lo pautado", anticipó. (APF).