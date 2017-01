Pymes, contra la advertencia del Gobierno de abrir importaciones

El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirmó que Cabrera "entregó el mercado a bancos y a las corrupciones extranjeras", mientras que la Confederación General Empresaria se declaró "en estado de alerta" ante las advertencia ministerial.



Los dirigentes de ese Movimiento, Leo Bilanski y Marcelo Siddig, dijeron estar "de acuerdo en transparentar los precios, pero rechazamos el fin del Ahora 12".



"Decretan el fin del programa, por lo tanto, van a pagar en cuotas más caro productos que no necesariamente van a ser industria nacional, así arrancamos el 2017 orientando el mercado hacia el sector importador", indicaron.



La CGERA se declaró en estado de alerta a través de un comunicado, en el que sostuvo que las declaración de Cabrera "de una mayor apertura de las importaciones para bajar la inflación, no es una amenaza del Gobierno sino una realidad y una política de Estado".



"La verdad no entendemos estas declaraciones. Esto afecta a la industria y no al comercio, que va a seguir vendiendo productos importados y con esto simplemente aumentará aún más sus ganancias, sin bajar los precios", afirmó Marcelo Fernández, de la CGERA.



En tanto, el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar, aseguró que el ministro "no conoce muy bien cómo funciona el comercio, ya que en caso de aumentar los precios un comerciante no discrimina entre nacional e importado y nada tiene que ver con esto la producción nacional".



"Este desconocimiento es alarmante por parte de un ministro, y es increíble que nos hablen de crear empleo cuando hacen todo para destruirlo en un plan muy claro", dijo el dirigente empresario.



El secretario general de la Cámara de Pequeñas y Medianas industrias Metalúrgicas (CAMINA), Aldo Lo Russo, sostuvo que "con abrir más las importaciones no hay soluciones porque acá la cuestión pasa por los comercios y no por la producción industrial".



Agregó que "el Gobierno sigue apostando al mismo camino, que sabemos que nos lleva directamente a una profunda crisis de producción y empleo".