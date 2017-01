Estiman que la cosecha será récord y superará 120 millones de toneladas

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, aseguró que la Argentina se encamina a lograr "una cosecha récord, por arriba de las 120 millones de toneladas" y destacó que, frente a la globalización de las economías, la "herramienta central es la generación de nuevos acuerdos comerciales".



"Frente a la globalización, apertura o cierre de las economías, no tengo dudas de que la herramienta más importante es el acuerdo comercial", señaló a Télam el titular de la SRA.



El empresario puso de relieve las medidas impulsadas por el Gobierno en el sector agroindustrial, durante el año pasado, que, a su juicio, redundaron en beneficio de la reactivación del campo, con la consecuente generación de nuevos puestos de trabajo.



"Cerramos 2016 en crecimiento a partir de que el Gobierno nos puso en igualdad de condiciones, eliminando y reduciendo retenciones, sacando las prohibiciones para exportar; unificando el tipo de cambio; todas medidas que generaron una inversión de u$s 58.000 millones en todas las actividades productivas", explicó Etchevehere.



En este escenario, el dirigente agroindustrial remarcó que "el campo incrementó sensiblemente su actividad, se hicieron 5.600.000 viajes de camiones, se agrandaron las áreas sembradas en cultivos como el trigo o el maíz, y se redujo la superficie sojera, en beneficio de la fertilidad del suelo".



"Se reactivaron las industrias proveedoras de insumos, beneficiando así a unas 700 fábricas que pasaron de uno a tres turnos y se generaron 10.000 nuevos puestos de trabajo", añadió.



Etchevehere también ponderó el trabajo que se hizo en materia de carnes con una "producción récord de 5.900.000 toneladas, incluyendo los 4 cortes: bovinos, cerdos, pollos y ovejas".



"Hoy por hoy tenemos el consumo de carne más alto del mundo, que está en el orden de los 119 kilos por habitante, contra 111 que se registra en los Estados Unidos y un promedio mundial que ronda los 70 kilos", indicó.



El presidente de la SRA admitió que "de ahora en más todo depende de la competitividad porque tenemos productos de altísima calidad y el desafío no es otro que trabajar en las cuestiones de fondo, abriendo nuevos mercados y avanzando en los acuerdos comerciales".



En tal sentido, opinó que es indispensable "seguir trabajando para bajar la inflación, obtener financiamiento a tasas de un dígito a largo plazo, mejorar la infraestructura y profundizar la tarea de los acuerdos comerciales".



"Chile tiene 80 convenios cerrados y crece desde hace 30 años; Australia firmó en 2005 un acuerdo con Estados Unidos de arancel cero. Son dos ejemplos de países que robustecieron sus economías, entre otros motivos, por abrirse y firmar acuerdos", concluyó Etchevehere.



La estimación realizada por el titular de la entidad rural es similar a las proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que la semana pasada calculó la producción total de granos en 119,7 millones de toneladas, aunque realizó un recorte en la previsión inicial de 5,2 millones de toneladas y pérdidas de u$s 1.050 millones por las inclemencias climáticas acontecidas durante la última semana.



Por otro lado, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, declaró a radio Mitre aue desde la cartera que conduce "seguimos proyectando una cosecha de 130 millones de toneladas" hasta que se pueda definir "cuanto de todos los cultivos está definitivamente perdido".