Las reservas del Central llegaron al mayor nivel en más de cuatro años

"Las Reservas Internacionales finalizaron en u$s 46.632 millones, aumentando u$s 6.748 millones respecto al día hábil anterior", precisó el BCRA en su informe diario sobre cotizaciones de monedas extranjeras y nivel de stock de divisas.



Se trata, también, del mayor nivel de reservas desde la asunción de Mauricio Macri como presidente.



"En el día de la fecha se produjo un ingreso por emisión de Bonos Internacionales de la República Argentina con vencimiento 2022 y 2027 por u$s 6.859,3 millones", explicó la institución que preside Federico Sturzenegger.



El BCRA informó también que "la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de u$s 18 millones", pero se aclaró que "en el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación".



El Central añadió que "este dato se encuentra sujeto a ajustes".