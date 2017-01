El Gobierno licitará 450.000 netbooks entre las fabricantes locales

El Ministerio de Educación lanzó una licitación pública para la compra de 450.000 netbooks destinadas al plan Conectar Igualdad, que se van a distribuir este año entre los alumnos y docentes de escuelas públicas.



Pese a que las empresas internacionales venían pujando para que esta licitación las incluya y denunciaban sobreprecios en los anteriores concursos, el Gobierno decidió mantener su exclusión y que solo puedan presentar propuestas las empresas que ensamblan las netbooks en la Argentina. El ministro de Educación Esteban Bullrich pretendía abrir el juego a las netbooks importadas, pero tuvo que ceder ante las presiones del Ministerio de Producción, que encabeza Francisco Cabrera.



Uno de los criterios que figura en el pliego de licitación es que "el licitante deberá demostrar experiencia en el suministro de netbooks y/o laptops y/o notebooks fabricadas y/o ensambladas dentro de territorio argentino, por una cantidad igual o superior a una vez la cantidad ofertada. Dicha experiencia deberá haber sido realizada en los últimos tres años".



Una fuente del Ministerio de Producción dijo que es "para preservar más de 700 fuentes de trabajo en el sector, mientras trabajamos junto a las empresas en la transición hacia un nuevo modelo productivo". Y agregó que esta licitación "es un esfuerzo del gobierno nacional para subsidiar a la producción nacional".



La industria informática nacional atraviesa una severa crisis, ya que el Gobierno anunció que el 31 de marzo eliminará el arancel del 35% a la importación de notebooks, netbooks, PC y tablets, lo que provocó una baja generalizada de precios y un parate en la fabricación de esos equipos en la Argentina.



Como efecto de ese anuncio, la empresa Banghó despidió esta semana a 205 empleados y cerró su planta en Vicente López; aunque tuvo que retroceder, porque los empleados habían ocupado esa fábrica y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, mientras se busca una solución.



Habrá que ver si el concurso para las 450.000 netbooks le permitirá a Banghó y a otras empresas del sector mitigar en parte el impacto de la competencia directa con las marcas internacionales de productos informáticos, ya que significaría el pago de unos US$ 100 millones por parte del Gobierno.



El plan Conectar Igualdad se creó en el año 2010 y lleva entregadas más de 5 millones de computadoras en todo el país. Al principio los fabricantes nacionales cobraban poco más de US$ 500 cada netbook, pero ese precio bajó bastante, ya que el Gobierno ahora pide menos requisitos para cada equipo y se acercaría a US$ 250 por unidad.



Clarín.