Trabajo no homologa acuerdo salarial de bancarios y podría volver el conflicto

Foto: Ilustrativa

La cartera que conduce Jorge Triaca no homologó el acuerdo

negociado entre el gremio y los bancos, y enterada de esta

decisión, La Bancaria intimó al pago, advirtiendo que podría

iniciar acciones gremiales y legales.



El entendimiento incluía la reapertura de la paritaria 2016

para compensar la pérdida de poder adquisitivo de ese año y una

suma fija de $ 2.000 más un aumento salarial del 10%, equivalente

a un aumento del 19,5% para el sueldo inicial, a cuenta de lo que

se negocie en la paritaria 2017.



Este pago, que debería empezar a liquidarse en estos días quedó

en suspenso porque Trabajo se opone a una paritaria "corta" hasta

abril y pretende que se acuerde por todo el año, siguiendo el

modelo que intenta la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos

Aires de subas salariales en línea con la inflación del Banco

Central y clausula "gatillo" si los precios sobrepasan esa meta.



Silvia Squire, subsecretaria de Relaciones Laborales de la

cartera de Trabajo, informó a la cámara ABAPRA (Asociacion de

Bancos Públicos y Privados) que "el acuerdo en cuestión no se

encuentra ratificado ante esta Cartera de Estado y tampoco se ha

efectuado el control de legalidad para proceder a su

homologación".



Esa fue la respuesta a otra nota que había enviado ABAPRA a

Trabajo preguntando si el acuerdo pactado el 23 de noviembre con

el gremio estaba vigente, ya que dicha asociación no había

recibido notificación al respecto.



Por su parte, el sindicato que comanda Sergio Palazzo está al

tanto de la situación aunque se está manejando con mesura al

advertir que hay tiempo para liquidar los salarios hasta el 6 de

febrero, mientras que está prevista una reunión cinco días antes

con los empresarios y representantes de Trabajo.



En caso de no haber un entendimiento en esa encentro entonces

lo más probable es que los bancarios activen un nuevo plan de

lucha.

NA.