Dudan que pequeños comercios puedan bajar los precios al contado

Apyme Entre Ríos se mostró "totalmente de acuerdo" con la medida para transparentar las operaciones de contado y de crédito, anunciadas por la Nación. Igualmente puso en duda las estimaciones del gobierno sobre la disminución de entre un 15 y 20 por ciento en los precios por pago en efectivo.



Según precisó el titular de la entidad, Manuel Gabas, en los pequeños comercios, el 90 por ciento de las operaciones son al contado.



El dirigente local se mostró "totalmente de acuerdo", con la norma que busca transparentar las operaciones de contado y de crédito. "Por lo general los negocios no informan sobre la tasa que se está cobrando cuando se opera en seis, ocho, 12 cuotas", contó.



Sin embargo, consideró "incierto que los precios al contado vayan a bajar" como anunció el gobierno nacional. "Nos sorprende porque entendemos que lo que se compra a crédito no debe sumar siquiera el 10 por ciento del total de operaciones. Los créditos, por lo general, se hacen en artículos de mayor monto, como los del hogar, rodados, automóviles, que en el porcentaje de venta es muy mínimo. Por eso no entendemos porqué va a bajar el precio de los artículos que se consumen al contado", explicó.



Sostuvo además que "hay empresas que ofrecen cuotas a precios de contado, lo que nos hacen pensar que tienen una posición dominante en el mercado, que compran en escalas, y por tanto pueden facturar sin recargar esas cuotas, lo que termina perjudicando a muchos comercios que se ven necesitados de incrementar sus precios por la venta a cuenta".



También se mostró prudente sobre los anuncios por considerar que "muchas medidas de este gobierno a través de este modelo económico que es ofertista, en relación al anterior que era de estímulo al consumo, se plantean como posibilidades y objetivos que después en la práctica nosotros no lo vemos, como sucedió con la Ley Pymes".



"Por eso estamos a la expectativa", dijo Gabas, al reiterar que "todo aquello que transparente la venta nos parece muy bueno". (APF)