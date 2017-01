Para Sturzenegger, la inflación es "la menor desde 2008"

El presidente del Banco Central anunció que a partir de marzo la autoridad monetaria informará la tasa de referencia cada quince días, en vez de hacerlo de manera semanal, por considerar que hay "mayor estabilidad".



El funcionario resaltó que la autoridad monetaria cumplió su objetivo de inflación, aunque advirtió que prestará "mucha atención" a la inflación núcleo (sin tener en cuenta ajustes de tarifas, por ejemplo), que se ubicó en 1,7%.



"La inflación núcleo tiene que caer, tiene que ser menor", insistió Sturzenegger, quien subrayó que "se hubiera registrado una trayectoria más estable" de la evolución del costo de vida si no hubieran entrado en vigencia aumentos en tarifas.



En ese sentido, confió en que podrá cumplir "con la meta del 12 al 17%" para este año, mientras indicó: "Los analistas están esperando una inflación de 21%, pero hace seis meses estamos transitando una inflación de 18,5%".



Durante una conferencia de prensa en la sede del Banco Central, Sturzenegger indicó, en ese escenario, que a partir de marzo "se va a tomar decisión de tasas cada quince días" en vez de realizarse de manera semanal.



Al ser consultado sobre la modificación, consideró que "no amerita" realizar el informe cada siete días ya que "hay una mayor estabilidad en función del largo plazo".



Durante marzo, el informe de política monetaria se difundirá el 7 y el 21, mientras el tercer mes de cada mes se comunicarán los datos vinculados con las Lebac.



Sin embargo, aclaró que la intención de su administración es llegar en algún momento a poder difundir la tasa de referencia mensualmente.



Argumentó que "la inflación del segundo semestre fue la menor desde 2008" y manifestó su "optimismo" respecto de la posibilidad de crecimiento económico "a largo plazo".



"No hay estimaciones de crecimiento, pero tenemos expectativas", puntualizó y consideró: "El año pasado fue muy interesante para la Argentina el mercado cambiario en el cual el Banco Central no intervino durante los últimos 6 ó 7 meses".



Evaluó, además, que "el tipo de cambio real se mantuvo al registrar mínimos movimientos", aunque aclaró: "No es un objetivo del Banco Central el tipo de cambio".



Resaltó, en línea con el informe difundido días atrás, que "la economía está iniciando su recuperación".



Por otro lado, Sturzenegger sostuvo que 2016 cerró con un stock de Lebac menor al proyectado" y resaltó, por otro lado: "Cumplimos claramente con la meta de $160.000 millones de giros al Tesoro en 2016, lo que nos da credibilidad a futuro".



"Hemos bajado la volatilidad de las tasas de interés para un mejor funcionamiento del sistema financiero", enfatizó.



Criticó, en tanto, a los entidades financieras porque no demostraron "mucho entusiasmo" en salir a captar depósitos que les permita mejorar la rentabilidad.



"El sector financiero fue uno de los grandes beneficiarios de la inflación", apuntó, y dijo que eso les permitió aumentar un 24% la rentabilidad nominal durante 2016 respecto del año anterior.



Analizó, así: "La única apuesta posible es que los bancos se tripliquen y para eso tienen que salir a buscar a los depositantes y no hemos visto mucho entusiasmo en buscarlos".