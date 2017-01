Precios de contado y financiados: El gobierno advierte sobre fuertes multas

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, habló sobre la medida que obligará a los comercios desde el 1 de febrero a diferenciar el precio contado del financiado y advirtió: "Se va a controlar todo y habrá multas de hasta 5 millones de pesos para los que no cumplan". Las asociaciones de consumidores habían pedido, justamente, más control sobre los comerciantes para que la iniciativa oficial se aplique correctamente.1."No le tengo miedo a Trump, si le tendría miedo a sus medidas pero eso todavía está por verse".2."Hizo un discurso proteccionista pero como la Argentina pertenece al Mercosur que estuvo cerrado al mundo, el impacto es muy relativo".3."Hablé con Penny Pritzker y cuando se despidió me contó que habló con Wilburg Ross su sucesor, y este le aseguró que seguirá con todas las iniciativas planteadas con el país".4."Las inversiones de los EEUU no se congelarán. En Davos, comprobé que las inversiones continuarán, de eso estoy seguro".5."En el tema de los limones, fue la misma medida que tomo Obama cuando inició su gobierno. Hay que ver qué ocurre en los próximos 60 días".6."El impacto es importante en lo simbólico porque el país es el primer exportador de jugo de limón y es el primer proveedor de Coca Cola en el mundo de jugo de limón".7."En la carne estamos impulsando la venta y abriendo nuevos mercados. Hoy no podemos cumplir con la cuota Hilton y tenemos que trabajar mucho internamente".8."El objetivo de este Gobierno es crear empleo de calidad. No queremos la flexibilización laboral. Debemos discutir con el sector empresarial y con el sector sindical sobre ser más productivo, que haya más empleos y más inversiones".9."En el pago en cuotas, el rol de Gobierno es hacer transparentes los precios y el mercado y generar competencia. Ahora con la baja de la inflación, lo importante es el consumo".10."Veníamos de una práctica que no cumplía con la Ley de Lealtad Comercial. Es falso que las cuotas no tienen intereses".11."Ahora los comercios deben ser leales y transparentes. Va haber un precio de contado y el precio de las cuotas consecutivas y el costo financiero total. En la vidriera van a tener que estar expresados todos los datos".12."Se mantienen los planes Ahora 12 y Ahora 18 pero tendrá que estar expresado el precio de contado y el financiado, pero en el costo financiero total, la tasa implícita en las cuotas es mucho menor que en el resto porque son programas subsidiados por el Gobierno".13."Esperamos que sea más barato pagar de contado y con tarjeta. La competencia se dará entre los comercios por el pago contado y entre los bancos para financiar lo más barato posible las cuotas. Cuando hay competencia, bajan los precios".14."Se va a controlar todo. La Secretaria de Comercio tiene la responsabilidad y la obligación de controlar y hacer cumplir esta resolución. Si no se cumple, hay multas de hasta 5 millones de pesos".