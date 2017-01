Admiten que el plan de transparencia "no garantiza" que bajen los precios

Economía La mayoría de los comerciantes celebra la diferenciación de precios al contado

El secretario de Comercio, Miguel Braun, admitió que la nueva medida que oficializó hoy el Gobierno, que obliga a los comercios a "transparentar" los precios, "no garantiza que bajen los precios"."El Gobierno no controla los precios, con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios". Pero reconoció que "si esto no pasa, porque los comercios de cartelizan, los precios no van a bajar".