La mayoría de los comerciantes celebra la diferenciación de precios al contado

Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) entre las principales cámaras pymes y comerciantes luego del anuncio del Gobierno Nacional en el que se confirmó la puesta en marcha de un cambio para "transparentar precios". La mayor parte considera que les permitirá establecer sus propias políticas comerciales, aparejando un importante reposicionamiento del sector y que evitará confusiones entre los consumidores.La iniciativa del Ejecutivo Nacional empezará a regir el 1 de febrero. A partir de ese día, los comercios de todo el país deberán mostrar el precio contado y el financiado de cada producto, y cuál es el costo financiero total que deberá pagar el comprador a la hora de elegir las cuotas, separando claramente el precio de los productos del costo de financiamiento.Al respecto, el estudio arrojó que el 84,2 % de los encuestados destacó positivamente la medida y consideró que "les permitirá reposicionarse en el mercado, porque podrán competir mano a mano con las grandes cadenas de supermercados y shoppings, que hoy están pseudocarterizados y tienen amplios acuerdos con las tarjetas y los bancos que no llegan a las pequeñas superficies". También destacaron que la iniciativa aparece como "un alivio que les permitirá trazar sus propias estrategias comerciales".En este caso Calvete explicó que "si bien muchos comercios no pueden vender con tarjetas, porque carecen de ese medio de pago, ahora sí podrán competir ofreciendo mejores precios en efectivo". Además, dijo que "podrá ser una decisión de los comerciantes absorber o no el costo de financiamiento para aumentar sus ventas en casos puntuales, optando por igualar el precio financiado al de contado".A su vez, el informe de INDECOM señaló que el 11,8 % restante minimizó los alcances de la medida dispuesta por el Gobierno Nacional por considerar que "no aporta nada nuevo" y, coincidentemente, ese porcentaje no reconoció recargar los precios para los pagos con tarjeta, sino que afirmó que " se hacían descuentos para quienes pagaran en efectivo". Sobre ese punto, el titular de INDECOM dijo que "se trata de una política de venta engañosa porque es evidente que ya le están cargando la tasa del banco, más los gastos del comercio, más un plus encubierto que se llevan los propios comerciantes"Por otra parte, según el Gobierno Nacional la medida llevará a una baja en los precios, porque como hoy los valores de los productos ya tienen cargado el costo financiero (aunque se los pague en efectivo), cuando se saque ese costo, el precio verdadero de contado debe reducirse.Sobre ese punto, la totalidad de los comerciantes (tanto quienes reconocieron las subas encubiertas como los que no lo hicieron) coincidieron con el Ejecutivo en que "habrá una baja notable en los precios cuando comience la implementación de esta norma" porque afirmaron que "será el propio mercado el que los obligará a no desfasarse"Por su parte, tras evaluar el trabajo estadístico, Miguel Calvete fue aún más allá y confirmó que las proyecciones marcan que "la medida llevará inevitablemente a una baja en los precios, no sólo por la quita del costo financiero, tal como lo anunció el Gobierno, sino también porque habrá una caída en las tasas de las diferentes tarjetas de crédito y entre las distintas entidades bancarias que las emiten, porque habrá una mayor competencia para que la gente opte por una u otra".Finalmente, el referente de INDECOM señaló que "el éxito de la medida dependerá fundamentalmente de una adecuada política de controles que haga cumplir la norma tal como se establece".