El gobierno quiere que los precios al contado "se reduzcan entre 15 y 20%"

El Gobierno anunció un régimen de "transparencia de precios" que buscará impulsar rebajas de entre 15% y 20% al obligar a comercios exhibir el valor del producto en efectivo y el financiado con tarjeta, desde febrero próximo.



El Gobierno sostiene que como en la actualidad los precios ya tienen cargado el costo financiero aunque se los pague al contado, al sacar esa sobrecarga el precio de contado debería bajar.



El Poder Ejecutivo aclaró que esto no representa la eliminación de los programas Ahora 12 y Ahora 18, sino que se busca informar al consumidor cuál es el precio de contado, para que el cliente elija qué hacer.



El anuncio fue realizado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, en una conferencia en Casa Rosada, y apunta a "estimular la baja del precio de contado para favorecer a los consumidores", según se indicó.



Hasta el momento, argumentaron, los costos de financiamiento para el pago en cuotas están incluidos dentro del precio, por lo que ahora los comercios tendrán que discriminar según la modalidad de pago, con lo cual el Banco Central estima que la medida haría que los precios al contado "se reduzcan entre 15 y 20%", precisó Braun.



La resolución de la Secretaría de Comercio será publicada este miércoles en el Boletín Oficial y establece que desde el primero de febrero los comercios deberán exhibir los precios financiados con la cantidad y monto de cada una de las cuotas, el Costo Financiero Total y el precio de contado.



Asimismo, se considerará al contado tanto el pago en efectivo, como el débito y el crédito en un pago y otros medios electrónicos.



"La medida busca evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado. Se transparentan todos los costos involucrados en los pagos financiados con el fin de defender los derechos de los consumidores a acceder a la información", indicó Cabrera.



Con la medida también se evitará que los comercios eleven el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas, confían en la Rosada.



A su vez, los funcionarios aclararon que los planes Ahora 12 y Ahora 18 se mantienen y también deberán exhibir al cliente el costo financiero total en su comunicación.



El Ministerio de Producción trabajaba hace meses en la medida y fuentes de la cartera explicaron que "la modalidad actual de falsas cuotas promocionadas como sin interés perjudica a todos los consumidores, ya que creó una distorsión que favorecía las compras financiadas e incorporar el costo financiero en el precio provocó que los precios de contado fuesen más altos".



"La política de precios transparentes permitirá al consumidor tener más herramientas para decidir cómo compra, analizando si le conviene pagar de contado o financiarse en cuotas entendiendo el costo que implica", argumentó Cabrera.



"Ponemos reglas en la economía para nivelar la cancha y seguir estimulando el consumo. Para que los consumidores tengan toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones y los comerciantes compitan mejor, con promociones claras y genuinas, y pudiendo dar beneficios a quienes pagan al contado", señaló.



La medida prevé sanciones para incumplimientos de hasta cinco millones de pesos en función de lo establecido por la Ley de Lealtad Comercial 22.802 y de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, según corresponda.



Por su parte, Braun insistió en que se irá "hacia un sistema basado en reglas claras que privilegie los derechos de los consumidores evitando que paguen los costos de financiar si no lo hacen".



"Confiamos en que la valoración del pago al contado va a ayudar a que los precios bajen. Impulsamos más competencia en los comercios y en el sistema financiero", concluyó el secretario de Comercio.



Entidades de consumidores no creen que los precios bajen por el plan del Gobierno



Entidades de consumidores aseguraron que los precios no bajarán a partir del plan del gobierno para que los comercios muestren los valores de contado y financiados de los artículos que venden, aunque apoyaron la decisión de que los clientes tengan mayor información.



De acuerdo con el programa impulsado por la Secretaría de Comercio, desde el primero de febrero los comercios deberán mostrar cuál es el precio de contado y el financiado con tarjeta, con lo que pretenden conseguir rebajas de entre 15 y 20%.



La resolución que pone en marcha este sistema será publicada este miércoles en el Boletín Oficial y así el ejecutivo espera transparentar los precios de contado y financiado.



Héctor Polino, de Consumidores Libres, dijo que "los artículos han aumentado desmesuradamente en los últimos tiempos sin ningún tipo de control y sin relación con la estructura de costo".



En declaraciones a ambito.com, el exdiputado socialista estimó que "difícilmente" haya rebajas porque "va a depender de los precios que se fijen de contado".



La titular de ADECUA, Sandra González, se mostró también pesimista sobre los efectos de la medida oficial e, incluso, sostuvo: "esperemos que los precios no suban ahora".



"Vamos a monitorear y relevar que se cumpla con algo que puede beneficiar al consumidor", indicó la dirigente, y reconoció que con este plan el beneficio que tendrá el consumidor es que "va a tener en claro qué está pagando".