Tras el récord, la soja bajó a 4.400 pesos la tonelada

Economía La soja llegó a su máximo valor histórico en Argentina

El mercado de granos del martes presentó una rueda con una disminuida actividad comercial, y ofrecimientos de compras que no variaron demasiado de los registrados en la jornada del lunes, expresó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).Por soja, la oferta de compra cayó a 4.400 pesos la tonelada con entrega contractual; en tanto, el valor ofrecido por maíz futuro subió a u$s 155 la tonelada y la propuesta de compra por trigo disponible se mantuvo en 2.600 pesos la tonelada.Los pronósticos secos para la región núcleo argentina son un alivio para los suelos anegados y por su parte, los cereales quedaron inmóviles en su oferta disponible pero el maíz nuevo anotó una suba en la tarde de hoy: En general, la jornada presentó una disminuida actividad comercial.Por su parte, los futuros en Chicago finalizaron con saldos dispares, la soja rebotó tras compras técnicas, después de llevar tres sesiones consecutivas a la baja principalmente por la presión de previsiones de mejor clima para los cultivos en Argentina tras las inundaciones que se dieron este mes.El maíz cayó casi un 2% por una mezcla de factores que incluyen: toma de ganancias después de máximos de varios meses, mejoras en el clima en Argentina y la incertidumbre sobre cómo la política comercial de Estados Unidos que afectará las exportaciones de granos en el futuro cercano.En tanto, el trigo sigue la tendencia bajista de maíz, los stocks del cereal son abundantes y los pronósticos meteorológicos no muestran una amenaza significativa para la cosecha de trigo de invierno de los Estados Unidos.