Destacan "cambio de tendencia en las exportaciones"

Así lo destacó hoy la consultora ABECEB al analizar las cifras

de comercio exterior difundidas por el INDEC.

El Mercosur, y en especial Brasil, siguen siendo "el principal

socio comercial del país concentrando el 20,6% de exportaciones y

el 26,9% de las importaciones".

El comercio con ese bloque registró un saldo deficitario en U$S

3.074 millones, por una "caída en las exportaciones combinada con

un aumento de las importaciones".

El comercio exterior recuperó el superávit comercial perdido en

2015, por la suba de exportaciones y caída de importaciones, que

"representa un cambio de signo" y en diciembre muestra una

recuperación de las ventas al exterior, según el reporte.

El superávit comercial de U$S 2.128 millones se explica por un

crecimiento del 1,6% en los valores exportados, sumado a una

caída del 6,9% en las importaciones.

"Así la caída en las importaciones fue más relevante que la

dinámica exportadora para explicar el superávit en la balanza

comercial", agrega el estudio.

El trabajo señala que "los datos de diciembre confirmaron la

tendencia favorable de las exportaciones".

Explica que en diciembre "se dio una dinámica muy fuerte de

crecimiento de las exportaciones, con una variación del 34%

interanual (explicada por un crecimiento del 33,1% en cantidades y

del 0,7% en precios)".

"En diciembre las importaciones se mantuvieron en un nivel

similar con respecto a diciembre de 2015, creciendo apenas un 0,2%

(con un aumento de 3,7% en cantidades y una caída del 3,3% en

precios)".

"Los resultados interanuales deben matizarse, dado que la base

de comparación de los últimos meses de 2015 puede resultar

engañosa, teniendo en cuenta que las exportaciones se resintieron

de manera significativa a fin de año frente a las expectativas de

cambio de gobierno y a las perspectivas de devaluación del peso"

agrega el estudio de ABECEB.

No obstante, el trabajo aclara que "el resultado de diciembre

representa un cambio de tendencia con respecto a lo observado en

meses anteriores, ya que, por primera vez, el resultado que surge

de la comparación con 2014 fue positivo".

Explica que "el valor exportado en el último mes del año pasado

superó por primera vez al mismo mes del 2014. Si bien la cifra es

modesta (2,1%), se observa ya una trayectoria de recuperación de

las exportaciones, desde que tocaron un piso en el mes de junio".

El estudio señala que "se consolida la diversificación de los

destinos de exportación" que tuvo lugar en el 2016.

