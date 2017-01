"Sinceramiento" para tarjetas: consumidores "no creen" que los precios bajen

Desde el 1º de febrero los comercios deberán mostrar en sus vidrieras cuál es el precio de contado y el financiado con tarjeta. Así lo anunció la Secretaría de Comercio, que con esta medida busca rebajar entre 15% y 20% para las compras en efectivo.



La medida, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial, establece que cuando los precios se exhiban financiados se deberá indicar la cantidad y monto de cada una de las cuotas, el costo financiero total (CFT) y el precio de contado.



Según la normativa, no podrá incluirse el costo de financiación en el precio en un solo pago. De esta forma, desde el Gobierno pretender "transparentar" los precios y estimular la baja de precios de contado.



Sin embargo, especialistas en consumo advirtieron que la medida no influirá en el devenir de los precios. Héctor Polino, de la asociación Consumidores Libres, sostuvo a este medio que "los artículos han aumentado desmesuradamente en los últimos tiempos sin ningún tipo de control y sin relación con la estructura de costo". El exdiputado nacional advirtió que "difícilmente" los precios bajen ya que "va a depender de los precios que se fijen de contado".



En ese sentido, Sandra González, titular de ADECUA, insinuó que como la medida comenzará a regir a partir del 1º de febrero "esperemos que los precios no suban ahora". La especialista anticipó que desde la asociación de consumidores que ella lidera "vamos a monitorear y relevar que se cumpla con algo que puede beneficiar al consumidor".



