Aumentarán los reintegros impositivos para la carne vacuna y aviar

La medida fue propuesta por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, al presidente Macri para darle mayor "competitividad" a la industria, el primer mandatario aceptó y hoy terminó de definirse junto a los referentes de la cadena de producción y comercialización.



"Los reintegros impositivos a la exportación de carne vacuna eran del cero por ciento en el gobierno anterior ?señaló Buryaile a los periodistas luego del encuentro en Casa Rosada-, siendo casi paradójico que todo el resto de las producciones en la Argentina, excepto granos, tenían reintegros pero la carne vacuna no tenía".



"Nosotros lo llevamos al 4 por ciento y ahora adicionalmente y por un año, agregamos un 1,8 por ciento para el vacuno y un 1 por ciento para el aviar", oficializó el titular de Agroindustria tras compartir con Macri un encuentro con el sector de la carne y otro con el de granos.



En la reunión también se discutió la problemática del sector para financiarse y en este sentido, según manifestó Buryaille, el gobierno prepara algunas propuestas de instrumentos y medidas que puedan paliar este inconveniente.



"Recibimos la exposición de los productores, de la industria frigorífica vacuna y de los productores de pollo, tomamos nota de esto y le vamos a elevar al Presidente una propuesta que tenemos avanzada, en todo esto", dijo.



En cuanto a granos, el ministro mencionó que "estamos viendo como le quitamos algún tipo de regulación que impide el normal desarrollo de las exportaciones".



A modos de resumen, Buryaile enumeró que con los representantes de la carne se habló de sanidad, trazabilidad, competitividad y laboral, y que en este último tópico hubo un pedido del representante de la federación gremial, Alberto Fantini, para reducir los márgenes de informalidad y empleo no registrado.



"Hace mucho tiempo que la cadena de la carne es una de las que más grado de evasión e informalidad tiene. Estamos trabajando con el Senasa, con Arba, con la Afip, con las provincias de Buenos Aires y Córdoba y el ministerio de Trabajo para detectar todas aquellas empresas que tienen informalidad y trabajadores no registrados", explicó el funcionario.



