Importación de limones: Productores califican de "insólita" la decisión de Trump

El presidente de la Asociación Tucumana de Cítricos, Roberto Sánchez Loria se mostró "sorprendido" y calificó de "insólita" la decisión de la administración de Donald Trump de suspender por 60 días el ingreso de limones argentinos a Estados Unidos, pese a que esto fuera aprobado en diciembre pasado por su antecesor Barack Obama . En declaraciones a radio Diez, destacó que "el Gobierno y la Cancillería deberían intervenir y hacer las preguntas del caso, para determinar por qué se tomó esta medida".



En relación a la magnitud de las exportaciones de limones a los Estados Unidos, Sánchez Loria señaló que "el impacto no es tan fuerte porque no le veníamos vendiendo, estuvimos fuera de mercado hasta diciembre de 2016. De hecho, hasta la fecha no había ingresado nada, porque no aún no estamos en temporada".



"Si el mundo, de aquí en adelante se maneja sin respeto a los acuerdos, estamos frente a un problema mucho más grande que esta situación puntual", remarcó Sánchez Loria.



Impacto del precio en la Argentina



"Esta medida no tiene impacto en el precio del limón en la Argentina. La cantidad que se iba a exportar a EEUU iba a ser muy acotada. Se había logrado el permiso para exportar, pero no se sabían las cantidades en que estaban dispuestos a comprar porque no se habían cerrado los acuerdos comerciales privados, ademas la temporada no ha comenzado", concluyó Sánchez Loria.



El secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, dijo hoy que "no hay razones para suspender la apertura del mercado de limones de Estados Unidos", luego de que la administración de Donald Trump decidiera posponer el ingreso de cítricos por 60 días.



"No hay motivos para suspender la apertura, hay que ver muchas cosas, pero tenemos una regla aprobada y establecida", dijo Neme en diálogo con Télam.



El funcionario recordó que se trata de "una medida general que suspende por 60 días todos los trámites en curso en relación con las cuestiones que estaban sujetas a procesos de habilitación; en su momento (Barack) Obama hizo lo mismo, es usos y costumbres cada vez que llega una nueva administración".



Para Neme, la medida tomada por la administración de EEUU "es un paréntesis, que por ahora significa que en en lugar del 25 de enero, las exportaciones se abrirán el 25 de marzo".



Consultado por la posibilidad de que la decisión se extienda en el tiempo, Neme consideró que "para que se suspenda definitivamente deberían cambiar el protocolo sanitario y dar de baja lo que se acordó, lo que no es tan fácil".